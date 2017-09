Regia: Francesca Archibugi

Cast: Claudio Bisio, Antonia Truppo;

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d;

Produzione: Italia, 2017;

Distribuzione: Lucky Red;

Data di uscita: 23 novembre 2017

"Gli sdraiati" è la trasposizione cinematografica del romanzo best seller dello scrittore Michele Serra. Il libro è stato riconosciuto come un successone internazionale proprio perché è incentrato sul conflitto generazionale, un argomento che non invecchia mai e si può sempre definire abbastanza contemporaneo.

Al centro delle vicende svolte all'interno della pellicola ci sono un padre e un figlio, le due generazioni a confronto per antonomasia. Vengono esplorati i classici rapporti burrascosi, eroici, drammatici e persino buffoneschi, in modo tale che il conflitto generazionale possa essere concreto e tangibile.

Il messaggio principale del film è quello di voler far comprendere agli spettatori che il passaggio di testimone da una generazione all'altra, in questo caso di padre in figlio, è il tipo di conflitto che porta avanti l'evoluzione del mondo; si arriva sempre a nuove scoperte esplorando nuovi punti di vista. C'è la necessità che chi è venuto prima accetti l'invecchiamento e chi sussegue le sue gesta deve accettare la propria crescita personale e le proprie responsabilità.

Gli sdraiati: generazioni a confronto

Il buon vecchio Freud era solito riferire due notizie ai genitori, una buona e una cattiva. Egli diceva che il mestiere del genitore è un mestiere impossibile, ma che i miglio genitori sono coloro consapevoli di questa impossibilità.

Infatti "Gli sdraiati" è la testimonianza di un padre, immerso in una cultura come la nostra, la cui figura è ormai stata designata come egemonica. Cosa rimane della figura paterna una volta che vengono rotte tutti i tabù di uomo autoritario e degno di rispetto? Il film esplora proprio quanto la parola di un padre possa realmente influire sulla vita di un figlio, nonostante la sua figura non venga più vista come un tempo.