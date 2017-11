Titolo originale: The Incredibles 2

Regia: Brad Bird

Cast: Samuel L. Jackson, Holly Hunter, John Ratzenberger, Craig T. Nelson, Sarah Vowell

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 20 settembre 2018

Questo sequel inizia immediatamente dopo la fine del primo film. Questa volta è Elastigirl ad uscire di casa e trasportare tutta la famiglia in una nuova emozionante avventura. Mr. Incredible veste invece i panni del papà a tempo pieno, alle prese con i molti impegni quotidiani della famiglia. In tutto ciò si scopre che anche il piccolo Jack-Jack è provvisto di super poteri. La prima a scoprirlo, a sue spese è la baby-sitter, Kari. Il piccolo incollato al seggiolone o confinato nel suo box, riesce ad attraversare le pareti, lanciare fiamme, scariche elettriche e raggi laser dai suoi occhietti da neonato. La “normale” super famiglia se la dovrà vedere con un nuovo cattivo. Per riuscire a sventare il suo piano, anche i coniugi Parr entreranno in azione.

Gli Incredibili 2: il ritorno della super famiglia

A distanza di 14 anni ritorna nelle sale la famiglia di supereroi più amata dal pubblico di tutto il mondo. Per dirigere quest’altro capolavoro della Pixar è stato richiamato Brad Bird, già regista del primo film della serie, “Ratatouille” e “Tomorrowland – Il mondo di domani”.

Anche il cast è stato confermato per il film "Gli Incredibili 2" con Craig T. Nelson (“Gold – La grande truffa” di Stephen Gaghan, “Poltergeist - Demoniache presenze” di Tobe Hooper) nei panni di Mr.Incredible. Holly Hunter (“Lezioni di piano” di Jane Campion, “Fratello, dove sei?” di Joel ed Ethan Coen) nelle vesti di Elastigirl e Samuel L. Jackson (“Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, “Kong: Skull Island” di Jordan Vogt-Roberts) in quelle di Siberius.

La colonna sonora del film sarà nuovamente affidata a Michael Giacchino.

Il film “Gli Incredibili 2” verrà rilasciato nelle sale americane a giugno del 2018, anticipando i tempi (era previsto per il giugno del 2019), per permettere l’uscita di un altro sequel targato Pixar, “Toy Story 4”.