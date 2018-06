Gli Incredibili 2: finalmente la Disney Pixar ha pubblicato il trailer in italiano del film d’animazione più atteso. Arriva nelle sale un nuovo episodio dell’ incredibile famiglia che ha conquistato grandi e piccini.

Gli Incredibili 2: la super famiglia della Disney Pixar

Il film d’animazione della Disney Pixar “Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi” ha fatto la sua prima comparsa nelle sale italiane il 26 novembre del 2004 stregando tutto il pubblico, non solo i bambini. La storia di questa famiglia è all’apparenza normale, ma, grazie ai super poteri sia di genitori che dei figli, ha incantato e appassionato tutti senza vincoli d’età.

Considerato il suo successo, la Disney Pixar ha deciso di portare nelle sale un nuovo capito di “Gli Incedibili”, infatti l’uscita del lungometraggio “Gli Incredibili 2” in Italia è prevista per il 19 Settembre 2018.

I protagonisti Helen, Bob, Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack di questa nuova emozionante e divertente avventura vedranno la comparsa di strabilianti personaggi inediti, fra i quali anche aspiranti nuovi eroi e benefattori miliardari. In “Gli Incredibili 2” faranno appariranno anche altri beniamini amati del pubblico come Lucius Best (alias Siberius) e la celebre visionaria stilista Edna Mode.

Gli Incredibili 2: protagonista del Giffoni Film Festival

“Gli Incredibili 2” sarà uno dei protagonisti della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che avrà luogo a Giffoni Valle Piana a partire dal 20 al 28 Luglio, infatti la pellicola esordirà con una proiezione speciale in lingua originale.

Il regista e sceneggiatore Brad Bird – dietro la macchina da presa anche per il capitolo precedente, è stato premiato con due premi Oscar al Miglior Film d’Animazione per “Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi” e “Ratatouille” – ha dichiarato: “Ammetto di essermi ispirato alla mia vita per creare i personaggi del film, abbiamo giocato con gli archetipi tradizionali, la forte figura paterna e la mamma multitasking”.

Il regista, inoltre ha spiegato “alla fine ci siamo resi conto che la maggior parte di noi può identificarsi in tutti i personaggi, in un modo o nell’altro. Chiunque è stato un bambino irrequieto di 10 anni o un adolescente insicuro. Chiunque ha dovuto far fronte agli impegni di casa, scuola e lavoro, provando la sensazione di non riuscire a gestire tutte le situazioni”. Probabilmente, proprio come descrive Brad Bird, questo è il motivo del successo dell’animazione anche tra un pubblico adulto.

In” questa nuova avventura, mentre il marito Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack, i cui poteri stanno per essere scoperti, Helen Parr, la moglie, viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi.

A minacciare la vita frenetica ma tranquilla in città però arriva un nuovo nemico che, escogitando un pericoloso piano geniale, minaccia di distruggere ogni cosa. Ma la super famiglia Parr non rifiuta mai una sfida, specialmente se a combattere al loro fianco c’è anche Siberius. Riuscirà la famiglia incredibile a salvare ancora una volta il mondo?

Gli incredibili 2: guarda il trailer in italiano

Laura Carucci

21/06/2018