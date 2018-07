Gli Incredibili 2 - Recensione - Il tanto atteso sequel del capolavoro di Brad Bird

Dopo i disastri fatti dalla famiglia di supereroi per difendere la loro città dal terribile uomo talpa Bob Parr/aka, Mr. Incredibile, rimane a casa a badare ai figli, Violetta, Flash e Jack-Jack. La moglie Helen/Elastigirl è, invece, ingaggiata per combattere il crimine da un milionario e sua sorella.

La famiglia dovrà unirsi per lottare contro nuovi nemici, sempre più subdoli e potenti come il misterioso l'Ipnotizzaschermi. Anche il piccolo Jack Jack è cresciuto e si dimostra degno figlio dei suoi genitori dimostrando di possedere anche lui dei superpoteri.

Avevamo lasciato nel 2005 la famiglia Parr alle prese con la loro presunta normalità. Dopo tanti anni le cose non sono cambiate di molto. La prima novità è il tentativo di Winston Deavor e sua sorella Evelyn di nobilitare i supereroi usando Elastigirl.

Parte così il sequel della Pixar, che valeva la pena aspettare tanto, visti i risultati.

"Gli Incredibili 2" si conferma come uno delle migliori opere d’animazione

E’ Jack Jack, il piccolo grande protagonista di questo film che non si può definire per bambini. Vengono definiti da Freud “Perversi poliformi” e questa denominazione è perfetta per il nostro mini neonato, capace di entrare/uscire nella quarta dimensione e di replicarsi in più copie.

Sul fronte della “normalità”, invece è Bob, il patriarca, a stupire il suo pubblico con la scoperta della paternità, la sua vera sfida.

C’è una doppia chiave di lettura ne “Gli Incredibili 2”, quella delle pazzesche scene d’azione e quella della messa in scena delle difficoltà di una media famiglia con figli di ogni età. Del resto, era per questo che è entrato nel cuore degli spettatori tanti anni fa.

Il sequel di Brad Bird è una vera gioia per gli occhi per la perfezione delle animazioni, che sono arrivate a livelli impensabili rispetto al primo film.

A questo si aggiunge il plot, quanto mai complesso, di questo secondo capitolo, a cominciare dal nuovo cattivo che potrebbe essere chiunque. Il regista della Pixar denuncia il potere dei media di entrare nella mente umana, anche se lo fa a modo suo, ma il messaggio arriva forte e chiaro.

Siamo tutti in pericolo davanti ad un piccolo o grande schermo che ci ipnotizza. E la salvezza viene dai legami familiari e dalla scoperta di essere tutti un po’ incredibili come i protagonisti della pellicola.

Non segnaliamo tra i nuovi arrivi personaggi particolarmente importanti. Il cast è corale e vede in primo piano i personaggi femminili come Elastigirl e la sorella del milionario Winston Deavor .

"Gli incredibili 2" è un film perfettamente riuscito nella sua apparente semplicità, conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la forza delle donne.

Ivana Faranda