“Gli asteroidi” è stato l’unico film italiano in concorso quest’anno al 70° Festival del Cinema di Locarno.

“Gli asteroidi”: un’opera prima

“Gli asteroidi” è il primo lungometraggio diretto da Germano Maccioni, che in passato ha lavorato anche come attore sia nel teatro sia nel cinema. Autore di cortometraggi e documentari come “Lo Stato di Eccezione. Processo per Monte Sole 62 anni dopo” presentato al festival di Venezia, in questo film alcune scene per come sono girate rimandano proprio a questo tipo di linguaggio cinematografico.

In alcune sequenze de “Gli asteroidi” si possono notare anche citazioni ad altri registi, come ad esempio all’inizio il prete esce dalla porta della chiesa dopo aver subito il furto, come John Wayne nel film “Sentieri Selvaggi” di John Ford che si appoggia sulla porta, o ancora la carrellata laterale dentro il bar che ricorda i primi lavori di Martin Scorsese, ma anche il luogo della stazione Radioastronomica che è la stessa in cui si aggirava Monica Vitti in una scena di “Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni.

Così tra i vari rimandi e riferimenti anche personali, lo stile registico avanza con un passo lento ma sempre attento ai particolari e molto coinvolgente. Qualche pecca invece per il montaggio visto che a tratti può disorientare lo spettatore lasciandolo con qualche dubbio.

“Gli asteroidi”: Il cast

Il comparto attoriale del film “Gli asteroidi”, è composto da attori affermati come Pippo Delbono (Ugo) conosciuto soprattutto per i suoi lavori teatrali, che dà un tocco caratteristico al suo personaggio da lui interpretato, un gestore di una pizzeria con un passato non proprio da gente onesta e un giro d’affari che va oltre il lecito.

Chiara Caselli (Teresa) interpreta la madre di Pietro, si ritrova in una situazione non facile da gestire, lasciata sola dal marito ad occuparsi della liquidazione degli ultimi beni in suo possesso per risanare i debiti dell’azienda e pagare i fornitori.

A questi attori già affermati, vengono affiancati giovani attori non - professionisti anche alla loro prima esperienza sul grande schermo, come nel caso di Riccardo Frascari (Pietro) e Nicolas Balotti (Ivan), la loro interpretazione non sempre è all’altezza della situazione, ma vista la poca o nulla esperienza riescono a portare a termine una discreta prova attoriale.

Gli altri due giovani attori presenti sono Alessandro Tarabelloni nel ruolo di Cosmic, un ragazzo strambo che cerca le proprie risposte nell’astronomia filosofica e Adriana Barbieri nel ruolo di Chiara, la “ragazza” di Pietro.

“Gli asteroidi” : Una desolante provincia

L’ambientazione gioca un ruolo fondamentale nel film. Prodotto e girato nell’Emilia Romagna (chiaramente vengono mostrati i riferimenti ai paesini emiliani/romagnoli con il via vai nei bar e le famose balere, riempite di veri ballerini per l'occasione, con un pezzo della band Lo Stato Sociale in sottofondo), rappresenta uno spaccato dell’Italia, prima della crisi una provincia ricca e florida piena di capannoni industriali e gente benestante. Dopo esser stata colpita dalla recessione, quei capannoni sono stati abbandonati e lasciati lì a marcire, dipingendo un paesaggio cupo e desolante.

Questo paesaggio rispecchia in pieno l’umore dei tre ragazzi, persi nella vita, persi nella famiglia, in rivolta contro tutto e tutti, alla ricerca di un futuro difficile da immaginare.

“Gli asteroidi” tramite le parole del regista, vuole affrontare proprio queste tematiche complesse, come il passaggio all’età adulta, il senso di smarrimento che può portare e il collocamento in uno spazio futuro.

“Gli asteroidi” alla fine è un film che porta a riflettere su questi problemi e sui problemi di tutta una società costretta nel bene o nel male a sopravvivere a tutto questo.

Tomas Barile