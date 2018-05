Giù le mani dalle nostre figlie - Recensione: una commedia colma di valori

"Giù le mani dalle nostre figlie" è una vera commedia americana realizzata dalla regista emergente Kay Cannon, che è riuscita a trasmettere perfettamente l’atmosfera con una dose di brillante umorismo, battute spiritose e interpretazione variopinta degli attori. Inoltre, il film contiene una vera e propria raccolta dei valori del mondo moderno come l’omosessualità, il razzismo e i diritti delle donne.

La pellicola narra tutte le pazzie che i genitori sono disposti a commettere pur di controllare la crescita e lo sviluppo delle loro figlie adolescenti. Chiunque si emozionerebbe all'idea di vedere i propri figli diventare adulti e condurre una vita responsabile, ed è a questo che porta la fine della scuola e l’imminente ballo. Ma gli stessi genitori si emozionerebbero altrettanto se venissero a scoprire che l’attesissimo avvenimento include anche le feste, il sesso e le droghe? Probabilmente impazzirebbero, ed è la fine che fanno i genitori delle protagoniste del film, che decidono di unire le loro forze per impedire alle figlie di commettere quello, che secondo i tre disperati, sarà il peggior sbaglio della loro vita.

Giù le mani dalle nostre figlie: grandi attori per il ruolo di grandi genitori

Non è da sottovalutare il lavoro degli attori, che sono riusciti a interpretare al meglio i loro ruoli, come quando parliamo del possente ex lottatore John Cena che veste i panni di un papà severo ma molto sentimentale e bisognoso di affetto. O quando nominiamo Ike Barinholtz, un altro papà disposto a tutto pur di riallacciare i rapporti con la figlia. Il riconoscimento più grande, però, va alla meravigliosa Leslie Mann, che appare sul grande schermo nelle vesti di una mamma single, un po’ troppo attaccata alla figlia, che per paura di rimanere sola, inconsapevolmente fa di tutto per ostacolare i sogni della sua non più piccola bambina.

Marina Kozak