Regia: Lukas Dhont

Cast: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens, Magali Elali, Alice de Broqueville, Alain Honorez, Chris Thys

Genere: Drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Belgio, 2018

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 27 settembre 2018

"Girl" è una pellicola drammatica che ripercorre le vicende di Lara, un'adolescente che, insieme al padre e al fratello, si trasferisce in un'altra città per inseguire il sogno di diventare una ballerina di danza classica. Il trasferimento e le stremanti lezioni presso una delle scuole di balletto più prestigiose del paese non sono le uniche difficoltà che la protagonista deve affrontare. Infatti, Lara, ogni giorno deve combattere contro se stessa perché la vita è stata tanto ingiusta con lei da farle nascere nel corpo di un ragazzo, un corpo che detesta e che cerca di cambiare in tutti i modi. Ad aiutarla in questo percorso difficile che prevede la cura degli ormoni è il padre che, insieme a un gruppo di specialisti, offre alla ragazza il giusto sostegno psicologico.

Girl: un film drammatico fatto di esordi

"Girl" è il primo lungometraggio del regista esordiente Lukas Dhont, conosciuto per aver realizzato i cortometraggi "Headlong" (2014) e "L'Infini" (2014).

Il film, tratto da una storia vera, è stato presentato in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes 2018, dove ha ricevuto un riscontro positivo dalla critica portando a casa ben quattro premi, tra cui la Caméra d’Or al regista e il premio al Miglior Attore nella sezione Un Certain Regard per il giovanissimo protagonista Victor Polster.

Per quanto riguarda la scenografia, il regista ha collaborato con Angelo Tijssens; mentre il montaggio è stato affidato a Alain Dessauvage.

In Italia la pellicola è distribuita da Teodora Film, la casa di distribuzione cinematografica fondata da Vieri Razzini e Cesare Petrillo.