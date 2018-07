Giochi di Potere - Recensione: una film denuncia che non convince fino in fondo

Il thriller drammatico diretto da Per Flay, racconta la storia di Michael (Theo James), un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma Oil for Food, letteralmente "Petrolio in cambio di cibo", noto come il più clamoroso scandalo finanziario dell'ONU. "Giochi di Potere" è dichiaratamente un film denuncia, che punta a rivelare i retroscena del lavoro diplomatico che si svolge nelle stanze segrete dei palazzi di potere non solo di New York.

La pellicola è basata sull'omonima autobiografia/inchiesta di Michael Soussan, un giornalista freelance del New York Times e del Wall Street Journal.

Il libro si riferisce al periodo che Michael passò alle Nazioni Unite nel 1997, nell'ambito del protocollo "Oil For Food", un programma umanitario nato per soccorrere la popolazione irachena in ginocchio dopo il tracollo economico finanziario prodotto dalle sanzioni imposte all'Iraq dopo la Prima Guerra del Golfo, che prevedeva l'acquisto in via privilegiata di petrolio al fine di consentire una liquidità monetaria. Michael Soussan venne a conoscenza, durante il suo lavoro per il dipartimento delle Nazioni Unite, di informazioni che gli fecero dubitare della totale bontà dell'operazione. Una serie di prove fecero emergere un giro di corruzione che coinvolgeva nello scandalo il capo di Michael, il sottosegretario dell'ONU Pasha, e nomi prestigiosi della politica e della finanza mondiale.

Nel 2004 Soussan firmò un articolo di accusa sul Wall Street Journal, portando il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan a istituire una commissione d'inchiesta per far luce sulla vicenda. Il libro di Michael è stato poi pubblicato nel 2010.

Giochi di potere: un affresco storico riuscito

La pellicola di Per Fly ha un intento filmico e sociale molto importante, è annoverabile assolutamente tra i cosiddetti film denuncia ultimamente molto in voga nel cinema di oltreoceano, basti pensare a il lungometraggio premio Oscar nel 2016 "Il caso Spotlight" oppure il film documentario "The Silent Man" uscito nelle sale pochi mesi fa, che racconta lo scandalo alla Casa Bianca del presidente Nixon.

"Giochi di Potere" sulla carta si presenta un film dal grande potenziale, che si perde purtroppo sia nella narrazione che nella salienza dei dialoghi tra i protagonisti, tal volta banali e semplicistici che non esprimono a pieno il potenziale critico della trama.

Il film inizia con una ampia ripresa di New York, delle luci e dei bellissimi e imponenti grattacieli, che fanno da sfondo a un giovane che si accinge ad andare al colloquio per il lavoro dei suoi sogni. Michael Sullivan, il protagonista, è figlio di un diplomatico tragicamente scomparso.

Una volta assunto Michael entra nel mondo della diplomazia internazionale al fianco all'abile negoziatore nonché sottosegretario dell'ONU Pasha interpretato da Sir Ben Kingsley. Oltre la Grande Mela l'altro luogo simbolo del film è Baghdad, centro dell'operazione "Oil for Food". Proprio nella capitale irachena, che colpisce per le immagini che descrivono lo stato di guerriglia costante in cui viveva l'Iraq in quel momento storico, il protagonista incontra le due principali figure femminili della pellicola: Madam Dupre, agguerrita oppositrice del progetto "Oil For Food", interpretata dall'elegantissima Jacqueline Bisset, e Nashim la bellissima interprete curda Belçim Bilgin.

Tra gli elementi degni di nota del thriller, bisogna assolutamente sottolineare l'attenzione ai dettagli storico politici della trama. Per Fly è riuscito in "Giochi di Potere" a descrivere perfettamente il clima socio politico vissuto durante questo complesso periodo sociale.

Chiara Broglietti