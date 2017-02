Regia: Jim Jarmusch.

Cast: Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton, Dave Alexander

Genere: Documentario, Colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2016

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 21 Febbraio 2017

"Gimme Danger", un documentario su Iggy Pop e The Stooges, una delle band rock nate negli anni Sessanta più apprezzate di questo panorama musicale. La stessa rivista "Rolling Stone" li consacrò, inserendoli nella lista degli artisti immortali. Il sound sporco e il mix dei generi più in voga in quegli anni li caratterizzarono in uno stile unico e originale che li ha resi i precursori del o, meglio, hanno permesso loro di porre le basi per la formazione negli anni successivi del punk rock alternativo. Di fatto, molti gruppi del genere hanno attinto da loro, come gli stessi Pistols che omaggiarono gli Stooges con una loro cover di "No Fun" nel loro ultimo concerto americano del 1978.

"Gimme Danger" inizia con il giorno di Halloween, del 1967 in Michigan, giorno importante per la band, ovvero il loro debutto sul palco dell'università locale. Sono anni caldi, nel pieno della rivolta giovanile, quando The Stooges esordiscono, distinguendosi subito per il carattere oltraggioso e provocatorio dei loro concerti, che diventano dei veri e propri show. Nel periodo in cui ci si batte per i diritti civili e si lotta contro il consumismo e l'autoritarismo, loro rappresentano l'anima di quella gioventù che vive all'insegna del pericolo, della rottura degli schemi e col conservatorismo. Posizioni condivise dagli stessi, che raccontano nel film, narrando non solo le loro posizioni politiche e sociali, ma anche l'abuso di droghe, tipiche di quegli anni. Non mancano, però, le avventure, gli aneddoti, le interviste per approfondire a tutto tondo la storia di questi musicisti.

Gimme Danger: il racconto di Iggy Pop

Protagonista assoluto del docu-film è l'Iguana, soprannome di James Newell Osterberg, alias Iggy Pop, che racconta il suo primo approccio alla musica come batterista, "The Iguanas", la band antecedente i "The Stooges", che hanno avuto il loro primo periodo 1967-1974 per poi tornare in attività nel 2003.

Iggy Pop ci mostra come il suo gruppo abbia cambiato la percezione e l'immagine del rock e della società che li circondava, grazie anche alla conoscenza e agli incontri con le personalità artistiche di maggiore spicco di qeuel periodo, come i Velvet Underground, David Bowie, grande amico del cantante, ed Andy Warhol.