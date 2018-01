Ghost Stories – 2017

Regia: Andy Nyman, Jeremy Dyson

Cast: Martin Freeman, Alex Lawther, Jake Davies, Andy Nyman, Paul Whitehouse

Genere: Drammatico, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 19 aprile 2018

Phillip Goodman è un professore di psicologia, scettico nei confronti dei fenomeni paranormali. Tuttavia quando gli arriva a casa una misteriosa lettera contenente informazioni su tre casi mai risolti, verrà spinto a intraprendere un viaggio alla scoperta di cose che non possono essere spiegate dalla sua mente razionale.

Ghost Stories: dal teatro al cinema

"Ghost Stories" è un film horror diretto da Andy Nyman e Jeremy Dyson, con protagonista Martin Freeman, la star della saga de "Lo Hobbit" e della serie "Fargo". Il film è tratto dall'omonima pièce teatrale scritta dallo stesso Nyman, che oltre ad essere un attore e un drammaturgo è anche un mago e un illusionista di professione.

La versione teatrale di "Ghost Stories" ha debuttato sul palco per la prima volta nel 2010, e fin dalla sua prima messa in scena ha ottenuto un enorme successo ed è stato candidato a due Olivier Awards, il maggior riconoscimento per il teatro in Gran Bretagna. L'ultima riproposizione dell'opera sul palcoscenico è avvenuta nel 2015, dopo ben 1000 repliche. Le caratteristiche che contraddistinguevano l'opera erano la sua breve durata (80 minuti senza intervallo) e il divieto di ingresso ai minori di 15 anni, come per un vero e proprio film horror.

Jeremy Dyson è un collaboratore di lunga data di Andy Nyman ed ha lavorato con lui alla stesura di "Ghost Stories" fin dal suo debutto in teatro. Jeremy Dyson, al contrario di Nyman, proviene dal mondo televisivo britannico, nel quale ha curato la regia di moltissime produzioni e per il quale ha ideato la serie comedy "The League od Gentlemen", andata in onda tra il 1999 e il 2002.