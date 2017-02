L’esordio alla regia di Darrin Prescott con “Snow Ponies” avrà come volto principale quello di Gerard Butler.

Gerard Butler: si caccerà nei guai per nascondere un pacco misterioso

“Snow Ponies” sarà un film d’azione che segna il debutto alla regia di Darrin Prescott, che finora si era approcciato al mondo del cinema solo come stuntman, ricevendo anche premi come un SAG Award. Tra i suoi maggiori lavori sono ricordati “Codice Genesi” e il recente “John Wick 2” con Keanu Reeves.

L’attore Gerard Butler sarà il personaggio principale della pellicola, che verrà prodotta da Kelly McCormick con 87Eleven ed insieme allo stesso Butler e Alan Siegel attraverso la loro società di produzione G-BASE; la produzione esecutiva, invece, sarà affidata a Sierra Nick Meyer e Marc Schaberg, Healy e Bryan Brucks.

“Snow Ponies” segue un equipaggio di uomini che viaggiano attraverso un paesaggio inospitale per consegnare un pacco misterioso, ma, dopo essere stati ‘accolti’ da brutali banditi assassini, che vogliono scoprire il contenuto di questo, e da altri vari ostacoli, sono costretti a scegliere tra la sopravvivenza e l’onore. L’inizio delle riprese è previsto verso la fine di quest’anno.

Gerard Butler: gli ultimi impegni dell’attore scozzese

Butler è reduce dal successo di “Attacco al potere – Olympus Has Fallen” e “Attacco al potere 2” (“London Has Fallen”), che ha avuto un incasso superiore a 205 milioni di dollari (la maggior parte dei quali dai profitti di oltreoceano). Attualmente sta prendendo parte, insieme a Pablo Schreiber, Curtis “50 Cent” Jackson e O’Shea Jackson Jr., al thriller “Den of Thieves”, che racconta di come durante la pianificazione di una rapina in banca, un ladro rimanga intrappolato tra due gruppi di criminali.

Erika Micheli

04/02/2017