Gerard Butler ancora “Nella tana dei lupi”

Gerard Butler riprenderà i panni di Nick “Big Nick” O’Brien nel film di Christian Gudegast. Anche O’Shea Jackson Jr. è in trattative per riprendere il suo ruolo nel sequel.

Gerard Butler nel sequel di “Nella tana dei lupi”

È stato confermato che attualmente si sta riunendo il team che ha realizzato il recente crime Thriller “Nella tana dei lupi” per girarne un seguito. Alla regia del film torna Christian Gudegast, che scriverà anche la sceneggiatura. Gerard Butler sale di nuovo a bordo per riprendere i panni di Nick “Big Nick” O’Brien, e O’Shea Jackson Jr. è in trattative per tornare nel sequel.

Mark Canton e Tucker Tooley produrranno la pellicola insieme a Gerard Butler e Alan Siegel con la loro casa di produzione G-BASE. Il rapper e attore Curtis “50 Cent” James Jackson III figura come produttore per la G-Unit & Television.

La Diamond Films Productions finanzierà la realizzazione del progetto e la STX Entertainment si occuperà della distribuzione del film. “Nella tana dei lupi”, uscito il 19 gennaio negli Stati Uniti, ha incassato fino ad oggi in tutto il mondo 57 milioni di dollari. La storia del film segue le vicende dei membri del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, guidato da “Big Nick” (Gerard Butler), seguire le tracce di un gruppo sofisticato di rapinatori di banche.

Gerard Butler è conosciuto al grande pubblico come attore di action movie e sopratutto per aver interpretato il re Leonida nel “300” di Zack Snyder. Ha recitato anche in commedie romantiche come “P.S. I Love You”, “La dura verità” e “Il cacciatore di ex”.

O’Shea Jackson Jr. ( figlio d’arte del famoso Ice Cube), ha esordito al cinema con “Straight Outta Compton” nel 2015 e recitato in “Ingrid Goes West” insieme a Aubrey Plaza ed Elizabeth Olsen. Il regista Christian Gudegast ha esordito alla regia proprio con “Nella tana dei lupi”, che uscirà nelle sale italiane il 22 febbraio 2018.

Riccardo Careddu

14/02/2018