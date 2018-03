George Clooney reclutato da Moriah Films

George Clooney ha confermato la sua presenza sul set del documentario di Moriah Films “Never Stop Dreaming: La vita e l’eredità di Shimon Peres”.

George Clooney in un documentario per Moria Films

Secondo quanto riportato da Variety, George Clooney sarà presente nel cast del documentario “Never Stop Dreaming: La vita e l’eredità di Shimon Peres”, si tratta del sedicesimo film prodotto da Moriah Films, la società cinematografica del Simon Wiesenthal Center di Los Angeles, che genera documentari incentrati sull’esperienza ebraica e sui diritti umani. Due dei suoi film, “Genocide” e “The Long Way Home”, hanno vinto l’Oscar per il Miglior Documentario.

Nove mesi prima che morisse, il 92enne Shimon Peres (scomparso lo scorso anno) ha chiesto alla Moriah Film di creare un documentario sulla sua storia. “Never Stop Dreaming” include interviste con il presidente Clinton, il presidente George W. Bush, il presidente Obama, il primo ministro britannico Tony Blair e Barbra Streisand. Il film uscirà entro la fine dell’anno nelle sale americane.

“Abbiamo rinviato la produzione nel nostro documentario su David Ben-Gurion per iniziare a lavorare su “Never Stop Dreaming “, ha dichiarato il regista Richard Trank. “Ci siamo ritrovati con circa 50 ore di filmati su Shimon e sono rimasto colpito dal modo in cui voleva continuare ad apprendere. Ha detto che i sogni sono ciò che lo hanno tenuto giovane “.

Trank ha affermato che “Never Stop Dreaming” è stato programmato per una proiezione del 13 giugno al Kennedy Center di Washington, DC. L’uscita probabilmente coinciderà con l’anniversario della morte di Peres il 28 settembre.

Peres è stato due volte primo ministro di Israele e ha negoziato il trattato di pace Israele-Giordania del 1994, vincendo il Nobel per la pace nel 1994 insieme al primo ministro Yitzhak Rabin e al leader palestinese Yasser Arafat per gli accordi di Oslo.

Clooney ha incontrato Peres diverse volte e ha accettato di recente di entrare a far parte del cast. È l’ultimo di una lunga serie di nomi famosi che hanno recitato per Moriah Films, tra cui Elizabeth Taylor, Michael Douglas, Ben Kingsley, Nicole Kidman, Kevin Costner, Brooke Shields, Morgan Freeman, Anne Bancroft, Martin Landau, Richard Dreyfuss, Sean Astin , Michael York, Richard Dreyfuss, Patrick Stewart, Whoopi Goldberg e Ed Asner.

Moriah Films è presieduta dal rabbino Marvin Hier, fondatore e decano del Simon Wiesenthal Center. È anche un due volte vincitore dell’Oscar e l’unico ecclesiastico che è membro votante dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Hier ha confidato a Variety di essere in debito con molti a Hollywood, tra cui Fay Kanin, Jeffrey Katzenberg, Ron Meyer e Sidney Sheinberg, per i loro consigli su come realizzare film di successo.

“Sono nato nel Lower East Side di New York City e amavo andare al cinema al New Delancey e al Palestine Theatre”, ha ricordato. “Siamo molto orgogliosi del punto in cui siamo arrivati.”

Marina Kozak

21/03/2018