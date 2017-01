Genius: Ecco il trailer esteso della serie tv su Einstein

Ad interpretare lo scienziato in età avanzata sarà un nome non da poco conto: Geoffrey Rush.

La scorsa settimana un teaser trailer aveva annunciato questa miniserie-evento di 10 puntate sul geniale fisico, prodotta da National Geographic all’interno di una serie antologica sui più grandi inventori della storia, e quest’oggi possiamo finalmente godere di un’anteprima più sostanziosa, grazie al nuovo trailer esteso.

Genius: Un regista d’eccezione per la serie

Basata sul libro di successo di Walter Isaacson “Einstein: His Life and Universe”, la serie verrà diretta in parte da Ron Howard, un regista che ha una certa esperienza in fatto di ritrarre geni: suo è infatti “A Beautiful Mind”, film vincitore di 4 premi Oscar sulla vita del brillante matematico John Nash.

Il resto del cast comprende Johnny Flynn (Einstein da giovane), Seth Gabel (Michele Besso, amico di vecchia data del fisico), Emily Watson (Elsa, la seconda moglie), Vincent Kartheiser (Raymond Geist, l’ufficiale del consolato di Berlino) e Michael McElhatton (Philipp Lenard, scienziato suo avversario).

La serie debutterà ad aprile negli Stati Uniti, ancora nessuna informazione invece per quanto riguarda la distribuzione italiana.

Giovanni Picano

16/01/2017