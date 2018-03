Voglio solo proteggere il personaggio di mio padre, come persona e come attore. So che è un uomo meravigliosamente gentile, un uomo che non scambierebbe nulla per l’amore e la felicità della sua famiglia. Questa tempesta sarebbe dovuta finire 16 anni fa. In un anno così importante per la sua carriera, mio padre dovrebbe finalmente potersi riposare. Spero possiate dargli questa possibilità.

La lettera integrale la trovate qui:

❗IMPORTANT – please read AND share!!

Gulliver Oldman’s statment about the totally false allegations against his father Gary Oldman. It saddens us he had to write this, but hopefully he’ll be heard and understood.https://t.co/JKIDGiR793 pic.twitter.com/POJu8bUhTN

— Gary Oldman Web 🌐 (@GaryOldmanWeb) 5 marzo 2018