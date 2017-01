Nuove news su “Games of Thrones”, uno dei feuilleton fantasy televisivi più “intriganti” e acclamati degli ultimi anni, creatura di D.B. Weiss e David Benioff per la HBO.

Games of Thrones: dubbi sull’ottava stagione, possibilità di uno spin-off

Sebbene si avvii al suo settimo outing televisivo di soli sette episodi, “Games of Thrones”, la celebre serie fantasy epica della HBO, basata sui romanzi di George R. Martin, respira in un alone di dubbi.

Data l’unica certezza (la settima stagione sarà la penultima), non si è ancora stabilito ufficialmente il destino della creazione di D.B. Weiss e David Benioff per quanto riguarda il suo ultimo capitolo. In merito a ciò il presidente della programmazione del network americano Casey Bloys ha affermato che la conferma per l’ottava e ultima stagione aspetta solamente la definizione del numero di episodi, nonostante i creatori lo abbiano già in mente.

Bloys rassicura a TV Line: “Ci stanno ancora pensando perché credo che vogliano dare forma alla stagione. Fanno sempre ciò che credono produrrà la migliore versione dello spettacolo. Dipende da quanto ci si sentano a proprio agio […] Se temete che non faremo un’ottava stagione, vi assicuro del contrario”

Anche se la fine della serie è vicina, non sono mancati, sempre a detta di Bloys, pensieri su un probabile spin-off ambientato nel Westeros, la terra più occidentale del mondo di Games of Thrones, oltre il Mare Stretto.

“Tutto ciò che posso dire è che stiamo esplorando. Non abbiamo nessuna sceneggiatura e non siamo per niente vicini al dire ‘Oh! Facciamolo’. Ma è un patrimonio che sarebbe da folli non esplorare. E’ davvero un variegato universo. Sarebbe da pazzi non darci un’occhiata”, ha continuato Casey Bloys.

Alfonso Canale

17/01/2017