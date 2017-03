“Winter is coming”. Sembra, questa, volta davvero essere ufficiale. “Games of Thrones”, l’acclamatissimo show televisivo ispirato da romanzi di George R. Martin, vedrà nella sua ottava stagione il proprio capitolo finale. La chiusura delle serie più premiata nella storia della TV sarà composta da solamente 6 episodi e vedrà, tra i ranghi del cast, una nuova guest star.

Games of Thrones 8: solamente 6 puntate per la chiusura definitiva della serie HBO

Negli ultimi giorni, molte le notizie che si sono accavallate in merito alla natura e al futuro degli ultimi due capitoli di “Games of Thrones”.

Prima di tutto, l’ufficializzazione della data d’uscita per l’attesissima settima stagione: il gelido inverno ‘estraneo’ della serie invaderà il periodo più caldo dell’anno, con la season première in onda il 16 luglio 2017. Inoltre è stato pubblicato il primo poster di questo settimo capitolo, rivelando il simbolico nervo centrale intorno al quale si svilupperanno gli eventi, ovvero la ‘danza’ del ghiaccio degli Estranei e del fuoco dei draghi di Daenerys.

Eppure c’è di più: i creatori e showrunner della serie, David Benioff e D.B.Weiss, ospiti all’SXSW insieme a Maisie Williams (la ‘beniamina’ Arya Stark) e Sophie Turner (sua sorella, Sansa Stark), hanno confermato alcuni nuovi dettagli sul finale dello show televisivo.

In primis, l’ottava stagione prefigurerà solamente 6 episodi, di durata ancora ignota, ma potrebbero anche superare l’ora a puntata. Insomma, a farsi bene i calcoli, sembra che manchino solamente 13 episodi alla fine definitiva della fortunata serie targata HBO. Questa prospettiva, che sicuramente infastidirà il mondo dei fan, rientra nei binari dell’iniziale progetto dei suoi creatori.

“Fin dall’inizio abbiamo voluto raccontare la storia come in un film di 70 ore.” – hanno affermato i suoi creatori – “Si rivelerà essere un film di 73 ore, ma è rimasto relativamente lo stesso progetto, e ora stiamo arrivando alla fine. […] Stiamo per arrivare al gran finale esattamente nel modo che vogliamo.”

Games of Thrones 8: Ed Sheeran nelle fila dell’ultima stagione

Tra le sorprese in merito all’ottavo capitolo della serie HBO, segnaliamo che, nei nuovi episodi avremo il piacere di vedere anche Ed Sheeran, il cantante britannico campione di record, in qualità di guest star.

Sheeran è stato da sempre uno delle voci preferite da parte del cast, il quale si è appunto impegnato per farlo apparire nella serie dopo anni di vani tentativi. Non una novità in casa “Games of Thrones”: prima di lui, in effetti, Gary Lightbody degli Snow Patrol, Will Champion dei Coldplay, i Sigur Rós sono stati le altre guest star musicali della serie TV.

Qualche notizia ‘negativa’, qualche nuova comparsa. Aggiornamenti più definiti nei prossimi mesi!

Intanto vi riproponiamo il teaser trailer della settima stagione e ricordate…”Winter is coming!”

Alfonso Canale

13/03/2017