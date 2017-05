Game of Thrones: il primo trailer ufficiale della settima stagione

Dopo più di un anno di attesa dalla fine della sesta stagione, è online il primo trailer ufficiale della settima stagione di “Game of Thrones”. Chi siederà definitivamente sul trono di spade?

Game of Thrones: il primo trailer dalla settima stagione

La penultima stagione di “Game of Thrones” è tra i momenti più attesi dell’anno. Non si tratta di un evento che si limita a far parlar di sé solo nel mondo della TV ma ovunque. “Game of Thrones” (anche conosciuto come “Il Trono di Spade”) è ormai parte pregnante della cultura popolare.

Sul web girano teorie, ipotesi e anche qualche scoop in esclusiva. Tutti i fan, ormai, anche quelli dei romanzi di George R.R. Martin, si chiedono come andrà a finire, dato che la serie ha proseguito senza dei libri su cui basarsi. Chi siederà definitivamente sul trono più chiacchierato degli ultimi anni?

Finalmente possiamo cominciare a dare forma ai nostri pensieri con il primo teaser trailer della settima stagione di “Game of Thrones”. Ritroviamo alcuni dei personaggi più famosi e amati (o meglio, quelli che restano) della serie, tra cui i tre attuali contendenti al trono.

Game of Thrones: cosa aspettarci dai nuovi episodi

“Nemici a est, nemici a ovest, nemici a sud, nemici a nord”, così esordisce il personaggio di Lena Headey, Cersei Lannister, attuale Regina dei Sette Regni.

È lei che siede con determinazione sull’ambito trono di spade, mentre l’altra grande contendente Daenerys Targaryen rappresenta una minaccia sempre più palpabile.

Infine, tra le due agguerrite regine emerge anche il recente Re del Nord, Jon Snow.

Tra battaglie epiche e draghi impetuosi, viene rivelata anche la più interessante delle vere minacce: gli Estranei stanno arrivando.

E non c’è trono che possa davvero combatterli. Solo altri 13 episodi di “Game of Thrones” che sono stati suddivisi in due stagioni: sette episodi per la settima stagione, sei episodi per l’ottava e ultima.

La stagione andrà in onda dal 16 luglio negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic.

Paola Pirotti

24/05/17