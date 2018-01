È ufficiale: “Game of Thrones” tornerà nel 2019. L’ottava e ultima stagione dello show HBO sarà rilasciata nel prossimo anno. I timori degli affezionati sono stati confermati e bisognerà aspettare ancora.

“Game of Thrones” tornerà nel 2019

La HBO ha confermato l’anno di uscita dell’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones”: i sei episodi che concluderanno lo show saranno rilasciati nel 2019. Dopo l’incredibile finale della settimana stagione, andato in onda lo scorso 27 agosto, bisognerà attendere ancora molto prima di scoprire le vicende dei protagonisti Jon Snow e Daenerys Targaryen.

Una data precisa non è stata fornita e la HBO ci ha tenuto a rivelare soltanto i nomi dei produttori e registi che cureranno l’ottava stagione di “Game of Thrones”, senza fornire ulteriori dettagli riguardo la trama. La direzione dello show sarà affidata a David Benioff, D. B. Weiss, David Nutter e Miguel Sapochnik. Inoltre, la sceneggiatura sarà curata da Benioff, Weiss, Bryan Cogman e Dave Hill.

La produzione dell’ultima stagione di “Game of Thrones”

Gli affezionati di “Game of Thrones” speravano di dover aspettare soltanto il prossimo luglio per l’ultima stagione dello show. La produzione degli ultimi sei episodi sarebbe dovuta durare soltanto otto mesi, per cui molti erano convinti che lo show sarebbe stato rilasciato nel 2018. La questione si è rivelata più complicata del previsto. I produttori hanno infatti voluto precisare che i sei episodi dell’ottava stagione saranno molto più lunghi del solito e perciò richiederanno molto più tempo di preparazione. Inoltre bisogna anche considerare gli effetti speciali, su cui si lavorerà parecchio.

Claudia Pulella

5/1/2017