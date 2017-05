Game of Thrones: Gli Stark riuniti in una foto

Grazie ad Entertainement Weekly gli ultimi sopravvissuti della casata Stark si sono riuniti per una foto promozionale della settima stagione di “Game of Thrones”, in onda sulla rete televisiva HBO il 16 luglio 2017.

Game of Thrones: Winter is Coming

Fa strano rivedere i fratelli Stark, protagonisti indiscussi di “Game of Thrones”, tutti insieme. Chi ha seguito assiduamente la serie TV sa che le vicende di Sansa, Arya, Bran e Jon, sono state complicate sin dall’inizio dalla prima stagione.

Costretti a separarsi per via di un destino infausto, i quattro fratelli hanno dovuto affrontare mille vicissitudini per poter sopravvivere in un mondo crudele. Non a caso lo scrittore della serie di romanzi (da cui è stata ispirata la serie), George R.R. Martin, viene definito un ‘assassino senza scrupoli”.

Tra le battaglie sanguinolente nel mondo di Westeros, per aggiudicarsi il ‘trono più scomodo di sempre’, i personaggi della famiglia Stark sono riusciti a farsi amare sin da subito, infatti in molti puntato sulla conquista del trono da parte di John Snow.

Game of Thrones: Verso il potere

Dopo sei stagioni di “Game of Thrones”, Daenerys Targaryen decide finalmente di intraprendere il suo viaggio alla riscossa del continente di Westeros. Avevamo lasciato la ‘non bruciata’ su una nave diretta ad Approdo del Re, seguita da una flotta e dai suoi tre pericolosi draghe, che nella nuova stagione si dica avranno le dimensioni degli aerei.

Sarà dura per Cersei Lannister, riuscire ad affrontare le bestie sputa-fuoco. Come abbiamo potuto notare nel finale di stagione, dopo che ha fatto saltare in aria il tempio dell’Alto Passero, anche Cersei potrebbe essere un nemico astuto e difficile da sconfiggere.

Infine Jon Snow, Lord Comandante della barriera, ha appena rivendicato il diritto di regnare su Grande Inverno, con l’aiuto della sorella Sansa Stark. Insieme proveranno a reclamare vendetta nei confronti di tutte le persone che hanno recato dolore alla loro famiglia.

Senza parlare del freddo pericolo che aleggia da Nord. Un’armata di non morti, di cui quasi nessuno sembra preoccuparsene, sta marciando verso Sub. I cosiddetti Estranei, probabilmente, sono il vero pericolo di tutto “Game of Thrones”.

Alessio Camperlingo

26/05/2017