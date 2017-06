Game of Thrones: la durata degli episodi della settima stagione – Spoiler

La settima stagione di “Game of Thrones” è l’evento televisivo più atteso degli ultimi mesi. Mentre ci prepariamo ai nuovi episodi, arrivano nuove indiscrezioni su cosa ci aspetta.

Game of Thrones: la durata dei nuovi episodi

“Game of Thrones” arriverà finalmente, dopo un’attesa più lunga del solito, il 16 luglio.

La settima stagione sarà composta da sette episodi, mentre l’ottava e ultima ne avrà sei. In tutto, ci aspettano ancora solo 13 episodi prima di dire addio ad uno dei più grandi successi televisivi di tutti i tempi.

Le ultime indiscrezioni sulla serie riguardano la durata degli episodi. Le precedenti stagioni di “Game of Thrones” (o “Il Trono di Spade” com’è anche conosciuto in Italia) avevano la durata di un’ora circa per un arco di 10 episodi ciascuna. In molti, legittimamente, si sono chiesti se la riduzione degli episodi non possa portare ad un allungamento della durata.

Il sito dedicato alla serie TV annuncia che non ci sarà nessuna durata maggiore, a quanto pare.

“Se i produttori avessero avuto bisogno di più tempo per raccontare la storia, avrebbero semplicemente fatto un altro episodio – nessuna pressione da parte di HBO per ridurre gli episodi se poi necessitavano di essere allungati.”

Game of Thrones: la miglior stagione della serie

Recentemente, Iain Glen, interprete di Ser Jorah Mormont in “Game of Thrones” ha fatto alcune dichiarazioni sugli imminenti episodi della serie. Pare che l’attore sia rimasto così colpito dagli script che abbia scritto ai due creatori, D.B. Weiss e David Benioff per far loro i complimenti.

“La storia si sta avviando verso la conclusione”, ha affermato Glen. “Non c’è una sensazione di essere in balia delle acque. Avrete delle linee narrative che collidono. E l’evoluzione del drama e le relazioni sono al massimo delle loro capacità. È evidente che siamo all’inizio della fine del gioco.”

Con queste premesse, l’entusiasmo dei fan che non può che aumentare sempre di più. E il gioco dei troni sta per dirci addio.

Paola Pirotti

01/06/17