Maisie Williams (Arya Stark) annuncia, o forse le è sfuggito, in un’intervista al TimeOut che la settima stagione di “Game Of Thrones” terminerà con un cliffhanger.

Game Of Thrones: cliffhanger in arrivo per la penultima season

Parlando in un’intervista dell’ottava stagione e di quello che si prospetta come il gran finale della serie, l’attrice ha fatto anche delle dichiarazioni in merito alla settima, in produzione in questo momento. La Williams si è detta molto emozionata per questo finale, che sarà davvero intrigato, dato che ormai le vicende di tutti i personaggi sono intrecciate tra loro. A proposito della settima season, l’interprete di Arya ha risposta alla domanda su cosa il pubblico dovrà aspettarsi, commentando con “un enorme cliffhanger!”. Questa tecnica, che consiste nella brusca interruzione della narrazione con un colpo di scena, è già stata usata ed è molto cara ai produttori e creatori di “Game Of Thrones”, ma l’attrice, rivelandolo, ha dato il via ad una serie alle disperate congetture dei fan riguardo il possibile esito dell’ultimo episodio della stagione 7.

Per scoprirlo dovremmo aspettare che “Game of Thrones” vada in onda sulla HBO nella prossima estate 2017 con i suoi sette episodi, a meno che Maisie Williams non si lasci scappare qualche altro mini-spoiler!

Game Of Thrones: un tatuaggio per unirli e alla serie incatenarli!

Il ruolo di Arya pare essere molto caro all’attrice, in quanto ha deciso anche di farsi un tatuaggio insieme al resto del cast che richiami GOT. Il tattoo, però, sarà fatto solo dai membri della serie che sono sopravvissuti dalla prima all’ultima stagione, ragione per cui lei sta attendendo di sapere che ‘fine’ farà. Speriamo solo che non decidano di farselo prima che gli episodi vadano in onda, altrimenti altro che spoiler…

Incrociate le dita, gli attori sono così volubili!

Erika Micheli

02/02/2017