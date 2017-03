Game of Thrones 7: uscito il poster ufficiale

“Game of Thrones” è una serie televisiva di genere fantasy nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi “Cronache del ghiaccio e del fuoco”. Proprio il ghiaccio e il fuoco sembrano i protagonisti del nuovo poster ufficiale della nuova stagione “Game of Thrones 7“.

Game of Thrones: la nuova stagione tra il ghiaccio e il fuoco

“Game of Thrones”, la serie tv forse più premiata e con più nomination ricevute, sta per regalarci una nuova stagione, la settima. Ma l’attesa per il prossimo capitolo sembra essere molto lunga: almeno altri quattro mesi.

Il ritardo è però ben giustificato, dato il fatto che in “Game of Thrones 7” la maggior parte delle scene saranno ambientate nel freddo del nord, di conseguenza la produzione ha dovuto attendere la stagione autunnale e invernale per poter girare quelle sequenze.

Ma HBO, il network americano, in un certo senso, si è fatto perdonare per la troppa attesa, che lascia sempre più in ansia i suoi fan, pubblicando il primissimo poster dei nuovi episodi, al festival americano SXSW di questa settimana.

L’immagine non rivela molto, se non l’annuncio che ci sarà una settima stagione tranquillizzando chi era ancora in dubbio. Nella sua semplicità, però, il poster sembra dichiarare uno scontro o incontro piuttosto evidente: quello fra ghiaccio e fuoco che, chi lo sa, potrebbero preannuciare la tanto attesa battaglia fra White Walkers e esseri umani.

Game of Thrones 7: nel poster, messaggi nascosti?

Il nuovissimo poster di “Game of Thrones 7” è di difficile interpretazione: materiale privo di anticipazioni (almeno all’apparenza).

Il primo elemento che salta all’occhio è il fuoco che, si sa, è rappresentato da Daenerys (Emilia Clarke) – ricordiamo che al termine del romanzo “Il gioco del trono”, Daenerys sopravvive alle fiamme, dopo essersi gettata nella pira funeraria di khal Drogo – e dai suoi draghi; mentre il secondo, il ghiaccio, è facilmente riconducibile a Jon Snow (Kit Harington), dato che fino ad ora gli è stato sempre associato.

L’immagine permette di sviluppare anche altre interpretazioni. Potrebbe significare l’annuncio dell’inverno e con lui l’esercito dei non morti. E il fuoco? Sarà forse proprio il fuoco dei draghi a fermarlo?

Purtroppo però non possiamo fantasticare sulla data di uscita della première, ma possiamo fortunatamente e finalmente confermare, dai video ‘in production’, che il progetto ha preso inizio. Tuttavia la settima stagione di “Game of Thrones” è attesa in America, sulla HBO, per l’estate. In Italia verrà trasmessa da Sky Atlantic.

Roberta Perillo

09/03/2017