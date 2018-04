Game Night – Indovina chi muore stasera? (2018)

Game Night - Indovina chi muore stasera? - Recensione: qualche idea si aggira ancora tra noi

A volte sono proprio i film verso cui si hanno meno aspettative a sorprendere di più: guardando il trailer si intuisce che "Game Night - Indovina chi muore stasera?" può essere una piccola perla o una schifezza indicibile, per cui ci si avvicina alla sala con un certo timore. Timore che viene smorzato fin dalle prime due scene del film, sufficienti a far capire che quello che si ha davanti tende molto probabilmente più verso la perla che la schifezza, e ci si rilassa così nella poltrona per godersi una bella commedia divertente.

L'incipit è interessante: un gruppo di amici appassionati di giochi viene invitato a casa del fratello del protagonista per partecipare ad una cena con delitto, i cui toni iniziano a diventare ad un certo punto un po' troppo reali. Sempre in bilico tra realtà e finzione, "Game Night - Indovina chi muore stasera?" si snoda su malintesi, incomprensioni, misteri da risolvere e gag del tutto surreali e funzionanti, che raggiungono l'apice in un paio di scene assolutamente epiche. Si ride, si trattiene il fiato e ci si interroga sul mistero in corso: sarà tutto vero? O solo parte di un gioco ancora più grande?

La soluzione finale riesce ad essere inaspettata e geniale e conclude degnamente un film che non perde mai un colpo.

Game Night - Indovina chi muore stasera?: finchè morte non ci separi

"Game Night - Indovina chi muore stasera?" è un film incentrato molto sulla relazione di coppia: i protagonisti, infatti, sono tre coppie di amici, ed ognuna segue un percorso diverso sia a livello sentimentale che d'azione, diversificando la trama e aiutando a movimentare la storia. Difficile dire quale delle tre sia la migliore; quanto a singoli personaggi, invece, vince a mani basse Gary, il poliziotto strano e inquietante interpretato da Jesse Plemons.

E' soprattutto il ritmo serrato e il contrasto tra azione e dialoghi a dare pepe alla pellicola, e non permette allo spettatore di distrarsi un solo secondo, altrimenti si rischia di perdere qualche piccola genialità surreale.

Se siete dunque alla ricerca di una commedia fuori dagli schemi, dalla comicità nonsense e con un pizzico d'azione, "Game Night - Indovina chi muore stasera?" non solo è il film che fa per voi, ma anche uno di quelli che vi resteranno nel cuore e non riuscirete a dimenticare.

Valeria Brunori