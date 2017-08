Gambit: il film è ancora in via di sviluppo

Appena due anni fa il film dedicato interamente a Gambit ha iniziato a prendere forma e da allora si preannuncia essere uno dei più grandi lavori dedicati all’universo cinematografico sugli X-men. Channing Tatum conferma che la 20th Century Fox ha dato finalmente il via al film spin-off della saga dedicata ai mutanti della Marvel.

Gambit: Channing Tatum alimenta le speranze sul cinecomic

Per il momento sembra che la pellicola abbia riscontrato degli intoppi nello sviluppo dei dettagli, inclusa la perdita del regista Rupert Wyatt susseguita dall’allontanamento di Doug Liman l’anno scorso. Nel frattempo è difficile ricevere una risposta certa per chi si domanda quando sarà possibile vedere Gambit sul grande schermo.

Quest’anno al San Diego Comic-Con, dopo una lunga attesa, Channing Tatum ha offerto ai fan una speranza dicendo che la pellicola continua a essere in lavorazione, ma senza altre dichiarazioni che lasciassero intendere chi possa sostituire Liman. Per il momento sembra che il film sia in un completo e totale reboot.

“Avverto come una sorta di personale connessione con i film che faccio. Abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso dal primo annuncio sullo sviluppo del film. Vorremmo creare un cinecomic che questo genere non ha mai visto fino ad ora, ma rimaniamo bloccati sempre nello stesso problema. Poi c’è stata la venuta di “Deadpoll” e “Logan”, quindi abbiamo deciso di rimandare. Adesso stiamo seriamente cercando di fare qualcosa di concreto, dobbiamo solo ricominciare da capo.”, dichiara Tatum.

Gambit: in attesa del momento opportuno

Se Channing Tatum e la 20th Century Fox stanno cercando di seguire la scia del successo delle due pellicole R-rated deicate all’universo cinematografico sui mutanti della Marvel, vuol dire che questi ritardi nella produzione e i continui nuovi inizi possono essere ciò di cui il film necessita.

Sia per l’attore che per la casa di produzione il desiderio di sviluppare al meglio il personaggio interpretato da Tatum è percepibile e grazie a questa motivazione la trasposizione cinematografica sul mutante-led. Tocca solo aspettare e sperare che riescano a condurre un ottimo lavoro senza ricadere nella banalità più totale.

Alessio Camperlingo

23/08/2017