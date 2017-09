Gal Gadot in trattative per affiancare Bradley Cooper in “Deeper”

Conosciuta ai più come “Wonder Woman”, Gal Gadot continua la sua ascesa ad Hollywood con un nuovo progetto intitolato “Deeper”, dove affiancherà il due volte nominato agli Oscar Bradley Cooper.

Gal Gadot nel nuovo film di Kornel Mundruczo con Bradley Cooper

L’attrice israeliana Gal Godot è in trattative per entrare a far parte del cast di “Deeper”, il nuovo film di Kornel Mundruczo (“White God”), con protagonista Bradley Cooper. Il film, scritto da Max Landis (“American Ultra” e “Chronicle”), sarà prodotto dalla MGM e dallo stesso Landis con David Goyer, in una coproduzione con Phantom Four e Addictive Pictures.

Nel dramma, un astronauta si imbarca per raggiungere il fondo di una fossa oceanica appena scoperta, che si considera essere il punto più basso della Terra. Durante il viaggio dovrà affrontare un crescente livello di pericolo, ritrovandosi in una lotta psicologica (e fisica) contro forze misteriose.

Bradley Copper vestirà il ruolo del protagonista, mentre è ancora sconosciuto quello della Godot. L’attore lo vedremo presto in “A Star is Born”, un musical che segna il suo esordio alla regia, con protagonista Lady Gaga.

Gal Gadot: l’inarrestabile ascesa di Wonder Woman

Divenuta famosa grazie al franchise di “Fast and Furious”, Gal Gadot ha raggiunto l’apice della notorietà grazie al ruolo di Wonder Woman, il film della Warner Bros diretto da Patty Jenkins, un vero e proprio successo di pubblico e di critica, che ha portato alla pellicola un introito di 819 000 000 $. A novembre, la vedremo ancora una volta nei panni della Principessa delle Amazzoni in “Justice League”, il film di Zack Snyder che riunisce tutti gli eroi del mondo DC, da Batman a Flash, da Superman ad Aquaman.

Successivamente si butterà a capofitto in “Deeper”, prima di riprendere il ruolo che l’ha resa celebre in “Wonder Woman 2”.

Silvia D’Ambrosio

21/09/2017