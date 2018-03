Regia: Jennifer Lee, Chris Buck

Cast: Kristen Bell, Idina Menzel, Alan Tudyk

Genere Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Walt Disney Pictures

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Dal grandissimo successo di "Frozen - Il Regno di Ghiaccio", a distanza di sei anni arriva "Frozen 2". Nella categoria di film d'animazione Disney, Frozen è stato il film con il maggior incasso di sempre (1,27 miliardi di dollari in tutto il mondo), ecco perché la casa cinematografica non ha esitato minimamente a lavorare sul sequel. I protagonisti saranno sempre le due sorelle Anna ed Elsa, insieme al buffo e goffo Olaf, Kristoff e forse anche Hans.

La protagonista avrà un nuovo look, il vestito sarà sempre azzurro ma di un'altra tonalità e insieme alla sorella canterà una nuova canzone che sarà il continuo dell'amata "Let It Go".

Frozen 2: Arendelle è pronta ad aprire di nuovo le porte

Anna ed Elsa sono pronte a farci tornare di nuovo nel magico mondo di Arendelle. "Frozen 2" è diretto dagli stessi registi del primo episodio: Chris Buck e Jennifer Lee. Ricordiamo che "Frozen - Il Regno di Ghiaccio", liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen: "La regina delle nevi" è una pellicola prodotta dalla Walt Disney Animation Studios. Il 53^ classico Disney ha ottenuto due Oscar nel 2014, per Miglior Film d'Animazione e Miglior Canzone ("Let It Go", in italiano "All'alba sorgerò").

Idina Menzel e Kristen Bell, cast vocale di Elsa e Anna sono pronte a tornare per una nuova avventura. Con molta probabilità in "Frozen 2" ci sarà anche una novità: la voce di Pia Alonzo Wurtzbach, di origini filippine proclamata Miss Universo 2015. Per la versione italiana, avremo di nuovo Serena Rossi darà la voce ad Anna, Serena Autieri ad Elsa, il comico Enrico Brignano ad Olaf e Giuseppe Russo ad Hans.

Inizialmente la Disney aveva annunciato l'uscita del film il 27 novembre 2019 ma successivamente la data è stata posticipata a dicembre.