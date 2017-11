Freak Show - Recensione: un film che fa riflettere sulla diversità

La pellicola di Trudy Styler traspone sul grande schermo il romanzo del 2007 di James Saint James, nota icona del travestimento e dell’eccesso, star da anni della televisione americana, in cui l’artista racconta la sua personale esperienza giovanile.

"Freak Show" racconta di Billy Bloom, del suo improvviso trasferimento nella sontuosa residenza paterna e del conseguente forzato cambio di scuola, per lui veramente difficile da affrontare. Il ragazzo era abituato a vivere con la madre, dopo che il padre anni prima li aveva abbandonati, la quale negli anni ha sempre stimolato il figlio a essere se stesso, ad apprezzare ciò che era, e a non sprecare la vita che è tanto breve.

La sua esuberanza nel vestire e il suo atteggiamento senza inibizioni collocano Billy immediatamente ai margini di una scuola dove anche i professori fanno assai poco per l’integrazione del diverso. Solo il quarterback della squadra di football, vera celebrità all’interno della società scolastica, sembra stringere amicizia con Billy, il quale deve cavarsela a scuola tra gli sfottò sempre più pesanti dei compagni violenti, l’indifferenza della massa degli alunni e dei professori, e a casa tra il rimpianto della madre lontana e l’apparente indifferenza del padre.

Freak Show: una pellicola ben pensata che usa il registro dell’ironia

La Styler, con brio ed un pizzico di glamour, che ben si addice al racconto, riesce a realizzare un prodotto garbato, sincero, delicato, sul desiderio di essere accettati. Alex Lawther, noto al grande pubblico per aver interpretato il giovane Alan Turing in “The Imitation Game”, veste bene i panni di una 'drag queen' alle prime armi. Bette Midler interpreta, come al solito con grande magistralità, una madre spesso sopra le righe; bravi anche gli altri attori.

"Freak Show" è un buon prodotto che piacerà ai giovani e non solo, e ha il pregio di veicolare un concetto quanto mai attuale come quello dell’inclusione, senza spingere troppo il pedale della sofferenza e del dramma. Billy sembra affrontare con leggiadria anche i momenti più duri, a voler mostrare coraggio ed una gran voglia di essere apprezzato per ciò che è, senza cercare mediazioni ipocrite.

La passione per il travestimento colora il girato, e il sorriso di Lawther-Billy, che i problemi non riescono a spegnere, incanta lo spettatore. Speriamo che arrivi il giorno in cui film come questi non siano necessari, giorni in cui il rispetto per l’altro, per quanto lontano da noi, prevalga sopra ogni cosa, rendendo storie come questa anacronistiche.

Maria Grazia Bosu