Regia: Samuel Maoz

Cast: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Dekel Adin, Yehuda Almagor, Shaul Amir, Gefen Barkai, Ran Buxenbaum, Rami Buzaglo, Aryeh Cherner

Genere: Drammatico

Durata: 113 minuti

Produzione: Israele, Germania, Francia, 2017

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 22 marzo 2018

Dafna e Michael aprono la porta e, trovando tre soldati, capiscono che il loro figlio Jonathan non tornerà più a casa. Inizia in questo modo "Foxtrot", anticipando il tema prevalente della pellicola: la morte, una morte assurda che non può essere spiegata. Così come i soldati che vivono al confine non riescono a spiegare il proprio destino, ma si trovano solo costretti a dormire in un container che rischia di sotterrare nel fango. Il film racconta il dolore dai suoi mille punti di vista differenti.

Foxtrot: Samuel Maoz racconta Israele

Samuel Maoz torna sul grande schermo con una storia cruda e difficile. Dopo l'incredibile successo di "Lebanon" che vinse il Leone d'oro al Miglior film nel 2009 al Festival del Cinema di Venezia, il regista decide di raccontare un'altra volta la difficile realtà di Israele. Forse proprio a causa della sua diretta esperienza nell'invasione del Libano, Maoz sembra non riuscire a fare a meno di rendere evidente l'assurdità dei conflitti agli spettatori.

Lo fa in un modo piuttosto peculiare. In "Foxtrot", diviso in tre parti come una classica tragedia greca, si passa dal profondo dolore causato dalla perdita di un figlio ai balli al confine, dove talvolta i ragazzi sembrano davvero spensierati. Cercano in qualche modo di dare un senso alla propria esistenza, nonostante non sappiano il motivo per cui impugnano una mitragliatrice.

"Foxtrot" ha vinto il Leone d'argento, Gran Premio della giuria, alla 74°edizione del Festival del Cinema di Venezia. Inoltre, è stato selezionato per la sezione Miglior film in lingua straniera agli Oscar 2018.