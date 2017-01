• Regia: Sergio Castellitto • Cast: Jasmine Trinca Stefano Accorsi , Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla• Genere: Drammatico• Durata: n/d• Produzione: Italia, 2017• Distribuzione: Universal Pictures• Data di uscita: 20 Aprile 2017

Sergio Castellitto torna alla regia, questa volta con "Fortunata", un film che narra la storia di una giovane donna e madre, interpretata da Jasmine Trinca, che, dopo un matrimonio fallito, sogna di coronare il suo sogno: aprire un negozio di parrucchiera per essere finalmente soddisfatta della sua vita e indipendente dal punto di vista economico.

Il film, prodotto da Indigo Film e HT Film in collaborazione con Universal Pictures International, è stato girato nella periferia romana, zona amata da Pier Paolo Pasolini e che da sempre è stato frutto di ispirazione per i registi che volevano rappresentare la quotidianità delle classi sociali medio-basse. Castellitto commenta il suo film, dicendo che "Fortunata è un aggettivo qualificativo femminile singolare. Ma è anche il nome di una donna. E soprattutto un destino. E non è detto che quel destino uno se lo meriti. Ci sono uomini in questa storia che non sono d'accordo sulla felicità di Fortunata. Vedremo...", parole che delineano la situazione difficile di una donna, in questo caso Fortunata, di farsi spazio, di emergere in un ambiente che le va contro.

"Fortunata" ha una sceneggiatura di pregio ad opera di Margaret Mazzantini, che ha già collaborato con Castellitto per "Nessuno si salva da solo" e "Venuto al mondo", ma è fornito anche di un valido cast: dalla protagonista James Trinca, che ha collaborato con Castellitto anche in "Venuto al mondo" e a livello internazionale in "The Gunman" di Pierre Morel, a Stefano Accorsi, attrice poliedrico del cinema italiano, fino alla celebre attrice polacca Hanna Schygulla.