Da questo momento i mondi delle due protagoniste non fanno altro che scontrarsi: l’intellettuale Maria, che ha rinunciato alla sua carriera per sua figli, ora tiene dei seminari nell’elegante area salotto, mentre Jade, ordinata ragazza alla moda, si ritrova costretta a convivere con tutto quel caos nel suo loft. Anche la cucina e il frigorifero rappresentano un campo minato tra l’appassionata fornaia e l’ex-modella che conosce soltanto il cibo senza grassi. Riusciranno a sopravvivere alla convivenza?

“Forget About Nick” è il nuovo film di Margarethe von Trotta,che è stata una dei più importanti registi tedeschi per molti decenni. Ha realizzato biografie cinematografiche di donne importanti, come Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen e, più recentemente, Hannah Arendt.

Originariamente, la regista Margarethe von Trotta voleva realizzare una commedia in stile di Woody Allen. La situazione iniziale avrebbe in realtà il potenziale per dar luogo ai combattimenti verbali e situazioni strane.

Tuttavia, si è resa subito conto che l’ambientazione non gliel’avrebbe permesso e ha optato per la realizzazione della sua commedia in perfetto stile newyorkese.