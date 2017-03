Titolo originale: Flatliners

Regia: Niels Arden Oplev

Cast: Nina Dobrev, Ellen Page, Diego Luna, Kiersey Clemons, James Norton.

Genere: Thriller, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 23 Novembre 2017

Gli studenti di un corso di medicina sperimentano su esperienze di quasi-morte che coinvolgono tragedie passate. Ciò avrà però misteriose conseguenze che metteranno in pericolo le loro vite.

Flatliners – Linea Mortale: un remake oppure un sequel della pellicola degli anni '90?

“Flatliners – Linea Mortale” fa sicuramente riferimento all'omonimo film del 1990 di Joel Schumacher che vedeva protagonisti Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin e Oliver Platt, ma non è detto che sia un remake.Alcuni dettagli rivelati dallo stesso Nelson, infatti, lascerebbero pensare che “Flatliners – Linea mortale” non sia un reboot della pellicola del 1990.

Nel lungometraggio originale, Sutherland vestiva i panni di Nelson, ambizioso e carismatico studente di medicina che era riuscito a convincere alcuni compagni di classe a partecipare ad un pericoloso esperimento: per capire se esistesse la vita dopo la morte, gli studenti, attraverso una massiccia dose di barbiturici, sperimentavano per alcuni minuti la morte clinica per poi raccontarsi ciò che avevano visto.

Sutherland, l'unico componente del primo cast ad avere un ruolo in questo film, in un'intervista ha rivelato che stavolta non interpreterà uno studente bensì un insegnante, ma che il suo personaggio sarà proprio uno degli studenti del film del 1990 che avrà cambiato nome per poter continuare gli esperimenti che aveva cominciato da ragazzo. Di conseguenza, “Flatliners – Linea mortale” è un sequel del primo film e non un remake.

Le riprese del film, questa volta diretto da Niels Arden Oplev, sono iniziate nella prima metà di Luglio 2016 e terminate il 7 Settembre 2016. L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 29 Settembre 2017, mentre in Italia bisogna attendere il 23 Novembre 2017.