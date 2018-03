Regia: Jonathan Levine

Cast: Charlize Theron, Seth Rogen, Andy Serkis, June Diane Raphael, O'Shea Jackson Jr., Ravi Patel, Tristan D. Lalla, Julien Boissaud

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Fred Flarsky è un giornalista disoccupato che non sa affrontare al meglio le difficoltà della sua vita. Il suo atteggiamento, poi, non è sempre dei migliori. Decide così di dare una piccola svolta alla sua vita, tentando di conquistare la sua babysitter, che ama fin da giovanissimo. Peccato, però, che la donna sia diventata un Segretario di Stato e arrivare a lei non è certo semplice...

Flarsky: l'originale commedia di Jonathan Levine

Il regista Jonathan Levine ("Fa' la cosa sbagliata - The Wackness", "How to Make It in America", "Sballati per le feste!") torna sul grande schermo con una commedia dalla trama davvero originale, "Flarsky".

I due protagonisti principali, Fred Flarsky e il suo "grande amore", sono interpretati rispettivamente da Seth Rogen ("Facciamola finita", "22 Jump Street", "The Interview", "Steve Jobs", "The Disaster Artist") e dall'attrice premio Oscar Charlize Theron ("Monster", "The Italian Job", "Biancaneve e il cacciatore", "Mad Max: Fury Road", "Atomica bionda", "Tully").

La sceneggiatura di "Flarsky" è a cura di Dan Sterling, mentre il film è prodotto da Evan Goldberg, James Weaver e Beth Kono.