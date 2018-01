Regia: Damien Chazelle

Cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Pablo Schreiber, Patrick Fugit, Cory Michael Smith, Lukas Haas, Brian d'Arcy James

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 31 ottobre 2018

Neil Armstrong fu il primo essere umano a mettere piede sulla luna. Il film vuole raccontare il periodo che va dal 1961 al 1969, di come da una tragedia familiare, Neil Armstrong si sia trasformato nel “comandante di ghiaccio “ che lo portò con la missione Apollo 11 sul satellite terrestre.

First Man: il primo uomo sulla luna

Damien Chazelle, regista pluripremiato per la sua opera prima “Whiplash” e per il suo straordinario “La La Land”, con il quale si è aggiudicato anche il premio Oscar come miglior regista, porta sullo schermo la storia di Neil Armstrong con il film “First Man”.

Il film “First Man” è basato sulla biografia autorizzata dalla NASA dello storico James R. Hansen intitolata, “First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”. La sceneggiatura è stata affidata a Nicole Perlman e Josh Singer.

In realtà il primo uomo a mettere piede sul suolo del satellite terrestre fu Buzz Aldrin, ma la NASA cambiò la sua decisione perché Neil Armstrong dava un tocco più eroico ed era più apprezzato dalla gente. Questo apprezzamento però non fu mai cavalcato dall’astronauta in campo politico o sociale. Dalla luna tornò come uno degli eroi dell’epoca moderna, ma escludendo il mondo esterno, si riunì alla sua famiglia diventando poi un uomo estremamente privato.

Nel ruolo del comandante Neil Armstrong, ci sarà Ryan Gosling che ritorna a lavorare con Chazelle dopo “La La Land”. A completare il cast ci saranno Jon Bernthal (“The Walking Dead”, “The Punisher”) nel ruolo di David Scott, Claire Foy (“The Crown”) nel ruolo di Janet Shearon, la prima moglie di Armstrong e Jason Clarke che interpreterà Ed White, il primo americano che ha compiuto una camminata nello spazio.

Le riprese del film “First Man” si sono svolte ad Atlanta, in Georgia nel mese di ottobre del 2017 e si sono concluse nel mese di febbraio del 2018.