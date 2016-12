Finte morti sul set: nuovo sondaggio di IMDb sugli attori

Finte morti sul set: il nuovissimo sondaggio di IMDb nel quale si cerca di stabilire chi è l’attore che ha subito più morti all’interno dei vari set cinematografici. Chi sarà mai?

Finte morti sul set: Sean Bean e le mille morti

Proprio ieri IMDb ha pubblicato una bizzarra classifica nel quale si cerca di scoprire chi è effettivamente l’attore che ha subito più morti nei vari set cinematografici della storia del cinema.

Ovviamente potrebbero morire sullo schermo sia attori che attrici, ma a chiunque senza ombra di dubbio verrebbe in mente il nome di Sean Bean, la star divenuta famosa per aver interpretato il ruolo di Boromir in “Il Signore Degli Anelli – La Compagnia Dell’Anello”, ma non è così!

Finte morti sul set: la lista redatta da Nerdist

La carriera di Sean Bean è stata caratterizzata sin dagli esordi da numerose scene in cui l’attore interpretava personaggi che morivano, per questo chiunque indicherebbe il suo nome a primo impatto, ma sarebbe un errore tuffarsi a capofitto in delle mere presupposizioni (“One does not simply assume I’ve died the most”).

Durante il suo percorso come attore è stato protagonista di decapitazioni, colpi di rampino sulla nuca e frecciate a più non posso, ma nonostante questo, Bean si trova soltanto al quarto posto di questa curiosa classifica, con 70 morti subite, questo significa che quasi un terzo dei film a cui ha preso parte, l’attore è stato “ucciso”, lo dice la lista sviluppata da Nerdist.com.

Ai primi tre posti si trovano in ordine crescente Vincent Price, Bela Lugosi e John Hurt al primo posto d’onore, il quale ha subito il maggior numero di morti, totalizzando 120 morti in tutti i set della sua carriera.

Corrado Zocco

27/12/2016