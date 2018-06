Regia: Roberto D'Antona

Cast: Roberto D'Antona, Francesco Emulo, Annamaria Lorusso, Michael Segal, Mirko D'Antona, Kavita Albitazzi, Giada Robin, Alessandro Carnevale Pellino

Genere: Horror, Azione, colore

Durata: 116 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Movie Planet Group

Data di uscita: 2 Agosto 2018

"Fino all'Inferno" è una pellicola horror diretta da Roberto D'Antona, che è anche uno degli interpreti principali. Ripercorre le vicende di una gang di giovani criminali che fuggono verso una nuova vita, per lasciarsi alle spalle il passato.

Fino all'Inferno: una corsa contro il tempo

I protagonisti di "Fino all'Inferno" sono tre rapinatori che scappano dal loro passato, per crearsi un futuro migliore. I loro piani saranno sconvolti dall'incontro con una donna e suo figlio, anche loro in fuga, afflitti da una maledizione.

Tutti i personaggi saranno scaraventati in qualcosa più grande di loro, che non sono in grado di gestire. Così inizia la vera e propria fuga su un camper, minacciati da un ex boss malavitoso, e da una organizzazione segreta formata da uomini senza scrupoli.

Inizia la disperata corsa verso l'inferno, in cui saranno affiancati da una gelosa fidanzata e un ex poliziotto dai metodi risoluti. Tutto per salvare la vita del bambino e il futuro del mondo intero.

"Fino all'Inferno" è un film in cui si mescolano componenti horror e ingredienti crime, e un tocco western nella colonna sonora: una corsa verso l'inferno per fuggire alla caccia da parte dei "cattivi".

Il regista e protagonista, Roberto D'Antona, si è dichiarato entusiasta per questo nuovo progetto: "non vedo l'ora di vedere il film nelle sale e sapere cosa ne penserà il pubblico, con questa pellicola ho dato vita a uno dei miei più grandi sogni".

D'Antona ha esordito alla regia nel 2012 con "Dylan Dog: Il trillo del diavolo", con il quale ha vinto il premio Miglior Fan Film al Cartoomics: Fan Festival del 2013.