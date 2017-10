Regia: Richard Loncraine

Cast: Timothy Spall, Imelda Staunton, Celia Imrie,Joanna Lumley, John Sessions, David Hayman

Genere: Commedia, colore

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Cinema

Durata: n/d

Data di uscita: 14 dicembre 2017

Quando Sandra, una donna della borghesia inglese scopre che suo marito si frequenta con la sua migliore amica, scappa a Londra da sua sorella più grande Bif. Qui nella grande città si sente persa e solo grazie a sua sorella che la convince ad accompagnarla nella sua classe di danza, composta da anziani ma che si sentono ancora giovani dentro, scoprirà che un divorzio e la pensione potrebbero essere solo un trampolino di lancio per una nuova vita e un nuovo amore.

Finding your feet: la nuova terza età

“Finding your feet” è una commedia diretta da Richard Loncraine che dopo “Ruth & Alex – L’amore cerca casa” ritorna con un nuovo film sui problemi della terza età.

Il film era stato annunciato al Festival del Cinema di Cannes nel 2016 e le riprese sono iniziate nel mese di ottobre dello stesso anno, che si sono concentrate tra Londra e Roma. La sceneggiatura è affidata a Nick Moorcroft (“Ladri di cadaveri – Burke & Hare”, “Urban Hymn”) qui nelle vesti anche di produttore.

La protagonista del film è Sandra interpretata da Imelda Staunton ( “Pride”, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”), al suo fianco troviamo Timothy Spall (“Turner”, “Il discorso del re”), i due avevano già lavorato insieme sul set di “Harry Potter”. Nella parte di Bif, la sorella che convincerà Sandra a cambiare vita troviamo Celia Imrie famosa per il suo ruolo di Una Alconbury nei film di “Bridget Jones”.

“Finding your feet” si ricollega al filone dei film sulla possibilità di cambiare vita o fare nuove esperienze anche ad un’età non proprio giovanile. Si collega chiaramente a film come “Marigold Hotel”, “Last Vegas” e il più famoso di tutti di questo genere “Non è mai troppo tardi” film del 2007 diretto da Rob Reiner.

“Finding your feet” è una commedia accattivante, emotiva, con questo gruppo di nuovi giovani che non si arrendono neanche di fronte alla loro età.