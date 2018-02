Final Portrait - L'Arte di essere Amici - Recensione: il ritratto della mente di un artista

Final Portrait - L'Arte di essere Amici: l'arte come protagonista

"Final Portrait - L'Arte di essere Amici", quinto lungometraggio dell'attore e regista Stanley Tucci, potrebbe sembrare un biopic della vita di Alberto Giacometti. Non è esattamente così. Il film si incentra soltanto su un breve periodo della vita dell'artista, circa 2 settimane, e sul rapporto che l'artista ebbe con lo scrittore James Lord. L'amicizia tra i due è, in realtà, soltanto un pretesto per Tucci per arrivare a mostrare, in maniera molto approfondita, la mente artistica e le varie sfaccettature della personalità di Giacometti.

In un ritratto da 10 e lode, Geoffrey Rush interpreta al meglio la vita sregolata e nevrotica di un artista e del proprio (personalissimo) rapporto con l'arte. La sua arte: un'arte in continuo mutamento, oggetto di continui cambiamenti e modifiche. Ed è questa la vera protagonista di tutta la storia. Siamo continuamente proiettati all'interno dello studio in cui avviene il processo creativo, in cui si costruiscono le opere d'arte che otterranno un successo mondiale e in cui, a un certo punto, ci sentiamo parte di quello stesso processo creativo.

Final Portrait - L'Arte di essere Amici: la ricerca dell'equilibrio

Ciò che colpisce dell'opera di Stanley Tucci è un continuo camminare verso qualcosa che non si capisce bene cosa sia. È la ricerca, dello stesso Giacometti, di quel qualcosa che lo faccia sentire bene e gli permetta di raggiungere un equilibrio tanto desiderato. Un equilibrio che, allo spettatore, sembrerà non arrivare mai ma che forse, in realtà, nella mente dell'artista è stato già raggiunto.

In un ritratto psicologicamente molto profondo, ci viene mostrata la vita di un uomo che, tra un matrimonio spesso piatto e un rapporto malsano con una prostituta, non rinuncia mai a continuare a vivere esattamente come preferisce. Sempre. Se non sente di riuscire sulla tela, passa alle sculture o, molto frequentemente, ai bicchieri di vino, senza mai però perdere se stesso.

Final Portrait - L'Arte di essere Amici: l'occhio di Giacometti

Complice la particolare tecnica di regia, che vede la macchina da presa in un continuo oscillare, lo spettatore si ritrova ad essere prima partecipe di un processo e poi, in un secondo momento, quasi artefice di quello stesso processo. I primi piani posti sul personaggio di Lord ci proiettano nella mente dell'artista che, con la massima concentrazione e attenzione, cerca di focalizzarsi sui dettagli principali di quello che sarà il ritratto dello scrittore. Un ritratto che non si conclude, perchè non può concludersi.

Alberto Giacometti, in "Final Portrait - L'Arte di essere Amici", è infatti preda di una continua insoddisfazione, ben consapevole di non potere concludere un'opera che riterrà sempre da cambiare e migliorare. E per questo, dopo varie giornate e nonostante i vari cambiamenti di volo di Lord, continuerà a passare sulla tela una pennellata bianca e ricominciare tutto da capo. Perchè la sua mente da artista non può darsi pace e non può trovare quella che ritiene essere la perfezione. Una perfezione quantomai irraggiungibile.

L'artista, continuamente irrequieto e vittima di un rapporto a tratti ossessivo con la prostituta Caroline, mostra per tutta la narrazione la propria personalità nei suoi mille dettagli e nei suoi mille piani sovrapposti, che a un certo punto trovano nello spettatore una soluzione. La chiave per comprendere questo geniale artista, e il suo sconfinato talento, è solo una: cercare di guardare il mondo nel modo in cui solo lui riusciva a guardarlo. Vivere le giornate non costantemente con il pennello in mano, ma costantemente con la volontà di provare a capire la realtà, tutta la realtà, e cercare di riprodurla e far vedere anche agli altri quello che vedeva Giacometti stesso. Questa è la sua principale intenzione, come afferma lui stesso all'amico Lord: "Vorrei dipingerti e farti vedere proprio come ti vedo io".

Claudia Pulella