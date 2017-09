Se di andare in discoteca non se ne parla e di startene a casa neppure, ma non volete rinunciare al relax; certamente l’idea del cinema con gli amici – oppure in compagnia di se stessi e di un bel po’ di pop-corn – può risolvere il problema di cosa fare nel weekend, soprattutto se dal 14 di settembre, nelle sale, c’è così tanta scelta su cosa guardare.

Film in uscita dal 14 settembre per gli amanti dell’animazione

Da giovedì al cinema ne vedremo delle belle e anche per tutti i gusti; infatti non mancheranno appuntamenti imperdibili per ogni genere. Per gli amanti dell’animazione, per esempio, ci sono ben due proposte in programma.

Dopo il grande successo dei due capitoli precedenti della saga, finalmente sul grande schermo anche in Italia, ecco arrivare la pellicola firmata Walt Disney “Cars 3“, campione d’incassi nei cinema internazionali. Per Saetta McQueen, il nostro beneamato campione a quattro ruote, le cose iniziano a farsi difficili e dopo tante vittorie portate a casa, nuovi bolidi da competizione sembrano volerlo mettere da parte. Tuttavia questo non può bastare a far demordere il suo cuore rosso rombante e McQueen è pronto a dimostrare che il tempo della rottamazione non è ancora arrivato. Indispensabile sarà però l’aiuto di alcuni nuovi amici, tra cui la brillante Cruz Ramirez, una gialla ispanica arrivata in soccorso dell’eroe.

Sempre per gli amanti dei film d’animazione, ma più impegnato, il capolavoro italiano diretto a più mani da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, “Gatta Cenerentola“, racconterà la storia di una ‘principessa’ molto speciale. La pellicola, tratta dall’omonima opera teatrale di Roberto De Simone, è ambientata in un enorme nave attraccata al porto di Napoli ormai da più di quindi anni. La storia classica è presentata in chiave moderna e super tecnologica, sullo sfondo di una città in bilico tra il tornare al suo antico splendore oppure lasciarsi sopraffare dal controllo di poteri illeciti.

Film in uscita il 14 settembre Cars: una scorpacciata di emozioni

Per coloro che preferiscono andare al cinema per emozionarsi, passiamo agli argomenti ‘drammatici’ delle proposte di questo fine settimana. Frank è un uomo cosciente e giudizioso, catapultato nel difficile ruolo di diventare padre, per di più adottivo, per la piccola Mary, figlia della sorella dipartita precocemente. La bambina, protagonista “Gifted – Il dono del talento” è un vero portento della matematica e scoperto il suo incredibile talento, lo zio farà di tutto per provare a sfruttarlo.

Grazie a “L’inganno“, gli spettatori potranno catapultarsi in una scuola femminile dell’Inghilterra vittoriana, assieme alle ragazze protagoniste del remake del noto film “La notte brava del soldato Jonathan”, tratto a sua volta dall’omonimo romanzo di Thomas P. Cullinan. Un soldato ferito trova asilo presso un’istituto femminile in cui affascinanti giovani fanciulle faranno a gara per prendersi cura di lui. Riuscito a conquistarne tre, da bravo Don Giovanni, certo non può immaginare che cosa lo aspetta, dovendo affrontare la temibile vendetta per gelosia delle ragazze.

Per i più romantici “Appuntamento al parco” – il cui titolo originale è “Hampstead”, celebre quartiere di Londra e ambientazione della narrazione – racconta la storia di Emily Walters e Donald Horner, che scopriranno, dopo un periodo molto buio e difficile delle loro vite, la bellezza di poter contare l’uno sull’altra e su un sentimento che potrebbe andare ben oltre l’amicizia.

“Veleno” è la storia vera di Arcangelo Pagano, un agricoltore morto nella Terra dei Fuochi, dove per molti anni ha dovuto combattere per mantenere un tenore di vita dignitoso, contro la piaga di una terribile malattia mortale e quella della malavita locale.

Film in uscita il 14 settembre: il brivido dell’avventura

“Barry Seal – Una storia americana” è il film adatto agi amanti dell’avventura. Il thriller racconta le vicende che ruotano attorno alla leggendaria figura di Barry Seal, trafficante di armi e droga molto famoso negli anni ottanta e reclutato dalla CIA per portare a termine una segretissima missione sotto copertura contro la temibile minaccia comunista.

Se invece preferite lasciare che un brivido di terrore vi attraversi la schiena, non potrete certamente perdervi il debutto di “Leatherface“: il segreto nascosto dietro alla maschera. A differenza di quello che potrebbe sembrare, il film non è un remake del celeberrimo “Non aprite quella porta”, ma una sorta di spin-off della storia personale di uno dei più inquietanti personaggi che ci è dato di ricordare, ovvero quello del serial killer Ed Gein; estimatore di oggettistica realizzata in pelle umana e rigorosamente ‘chiesta in prestito’ alle sue vittime. La pellicola scaverà nella profondità viscerale e contorta della mente di un fragile ragazzo di periferia che decide di diventare, un giorno, uno tra i più inumani assassini della storia.

Ilaria Romito

14/09/2017