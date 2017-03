Dopo il frenetico, ‘scioperante’ e manifestante giorno delle donne, le sale italiane si rinvigoriscono portanto sui grandi schermi di tutta la penisola un’altra serie di pellicole. In questo giovedì 9 marzo, nella categoria dei film in uscita, sono proprio i lungometraggi nostrani, in numero, i protagonisti delle scena. Da un Luca Marinelli stile on the road di formazione, alla nuova commedia con Fabio De Luigi e Elio Germano, passando per la comicità provocatoria de I Ditelo Voi e per un curioso documentario sulla ricerca di sé, su un domatore di leoni e Arthur Robin, ex Mister Universo. Anche “Phantom Boy”, film d’animazione franco-belga supereroistico tra il thriller e il fantastico si aggiunge alla lista.

Attenzione, però, perché sullo sfondo si staglia l’immensa figura dell’ennesimo ritorno cinematografico di un grande scimmione, quell’ottava meraviglia del mondo che ha nome Kong, con un cast d’eccezione.

Film in uscita dal 9 marzo: Italy’s exhibition, il Bel paese alla ricerca del botteghino, tra dramma, commedia e testimonianza

E’ proprio il cinema italiano in questo caldo giovedì di marzo a imporsi nelle uscite delle sale cinematografiche. Molta attesa la nuova prova dell’emergente e consolidato Luca Marinelli, ormai sempre più attivo sul versante artistico, affiancato da Isabella Ragonese nell’on the road tutto italico “Il padre d’Italia“, diretto da Fabio Mollo. La pellicola s’incentra su Paolo, un trentenne ‘incapace’ di sognare il futuro, sulla sua continua ricerca di sé e della propria identità (anche sessuale). L’incontro con la dirompente Mia gli cambia la vita: subitamente, incuriosito, si ritrova a seguirla in un viaggio per le regione italiane alla ricerca del padre del bambino che ha in grembo. Il viaggio dei due è anche un movimento d’introspezione, nonché un ‘documentario’ sull’Italia dei nostri giorni.

Tra i film in uscita dal 9 marzo segnaliamo anche la nuova prova di Fabio De Luigi e Elio Germano, protagonisti di “Questioni di karma“, per la regia di Edorardo Falcone. La pellicola segue la vicenda di Giacomo (Fabio De Luigi), ultimo erede di un impero industriale, ma poco voglioso di prenderne il ruolo, sommerso nelle sue fantasticherie e nella sua sindrome da Peter Pan. L’incontro con un esoterista francese gli cambierà la vita, facendogli incontrare la presunta reaincarnazione del padre perso in tenera età, tale Mario Pitagora, sfaccendato materialista attaccato ai soldi. L’incontro tra i due cambierà le rispettive esistenze.

E’ la volta di “Gomorroide“, diretto e interpretato da “I Ditelo Voi” (Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi), con il quale il trio comico porta la comicità di “Made in Sud” sul grande schermo, trasformando in lungometraggio una delle loro serie di sketch più divertenti e provocatorie. La storia s’incentra sul successo della serie TV parodistica “Gomorroide”, la quale riscuote un enorme successo, rendendo i tre attori protagonisti, Francesco, Lello e Mimmo, vere e proprie celebrità. La fama però, se intacca la credibilità e la reputazione di un organizzazione criminale, ha un prezzo: quello delle minacce e della protezione testimoni. Sempre in un vortice di comicità, paradossalità e semi-demenzialità.

C’è anche lo spazio per lo stile documentaristico, con il progetto austro-italiano “Mister Universo“, per la regia di Tizia Covi e Rainer Fimmel. La pellicola segue la storia di Tairo, un domatore di leoni che ha perso la passione per il proprio lavoro, nonché un prezioso talismano, essendo quindi spinto a fare un viaggio in Italia alla ricerca dell’uomo che glielo diede in dono. Costui è nientepopodimeno che Arthur Robin, ex-Mister Universo. Piacevole lungometraggio, con uno stile narrativo proprio a metà tra la fiction e il documentario.

Film in uscita dal 9 marzo: Oltralpe e oltreoceano contrattaccano con la risposta animata del franco-belga “Phantom Boy”, l’urlo disumano del ‘mostro’ King Kong secondo Jordan Vogt-Roberts

All’avanzata italiana corrisponde, tra i film in uscita dal 9 marzo, l’organizzata controffensiva di altre due realtà cinematografiche ‘NATO’: la Francia e il Belgio da una parte, gli States nordamericani dall’altra.

Le prime due costituiscono il reparto ‘fantastico’ di fanteria leggera, con il loro progetto d’animazione “Phantom Boy“, diretto da Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol. La pellicola, un mix ben studiato di supereroismo, thriller investigativo e ‘narrazione realistica’, tratta la storia di Leo, un ragazzo di undici anni affetto da una grave forma di leucemia, ma dotato di un potere: ubiquità extrasensoriale, ovvero è in grado di trascendere il proprio corpo in una libera forma ectoplasmatica, muovendosi liberamente per la città di New York City. Con questa abilità aiuta il poliziotto Alex, ricoverato nel suo stesso ospedale, nel tentativo di fermare e rintracciare il pericoloso ‘uomo dalla faccia rotta’, un criminale che ha intenzione di prendere il controllo della città tramite un potente virus informatico.

Se i reparti leggeri sono affidati alle sezioni d’oltralpe, l’artiglieria pesante dei film in uscita dal 9 marzo ha una precisa forma: la mastodontica, terrificante e ‘regale’ fisionomia del megaprimate King Kong, secondo Jordan Vogt-Roberts, con il suo “Kong – Skull Island”. Ambientata nel 1973, la storia s’incentra sulla scoperta da parte di una società segreta di un’isola ancora inesplorata, con conseguente partenza di una spedizione di soldati e reporter proprio con il compito di ‘mappare’ quell’ignoto territorio. Costoro dovranno fare i conti con il ‘re’ dell’isola, il pericoloso e incredibile Kong.

Diverso dal lungometraggio di Peter Jackson, questa pellicola è molto più prepotentemente action, suggestiva e ‘fantastica’ (basti pensare che Kong è molto più bipede di quanto sarebbe qualsiasi primate). Jordan Vogt-Roberts si è avvalso di un cast d’eccezione nel quale figurano nomi del calibro di Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e John Goodman.

Chi la spunterà nel week end prossimo?

Alfonso Canale

09/03/2017