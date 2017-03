Una giornata davvero ricca per il mondo del cinema, quella del 16 Marzo: i film in uscita si sono fatti molto attendere, da non perdere assolutamente. Cercavate un film romantico? Un thriller? Una commedia? Eccovi accontentati: troverete nelle sale tutti i generi da voi più amati.

Film in uscita dal 16 Marzo: un tuffo nel passato

Ad attirare di più l’attenzione è il grande ritorno dell’ex killer professionista John Wick: Keanu Reeves ritorna in “John Wick – Capitolo 2“, il thriller forse, più atteso, soprattutto per chi era affezionato al precedente infelice ma efferrato assassino vestito di nero. Qui partirà alla volta della nostra capitale, Roma, dove incontrerà i killer più spietati del pianeta. A trascinarlo nel giro è il boss italiano Santino D’Antonio, che vuole uccidere la sorella Gianna per rubarle il comando del crimine mondiale.

Per non dimenticare il fanciullo che è in noi che crede ancora nelle favole, quelle che non smettono mai di affascinare, il regista Bill Condon vuole raccontarci, a tal proposito quella di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont: “La bella e la bestia“. Il live-action vede una bellissima ed elegante Emma Watson nei panni della dolce Belle, impegnata a cambiare il destino di un uomo maledetto e trasformato in bestia. Tutti i fan di Harry Potter saranno curiosi di rivedere nella ‘vecchia’ Hermione Granger all’opera.

Saltando da un genere all’altro, ci imbattiamo all’antipodo di quello precedente: un horror che fa tremare i denti ed è forse per i più coraggiosi o per chi fa finta di esserlo, mettendo un cuscino davanti alla faccia. Quello in uscita il 16 marzo è uno dei più temuti. Samara ritorna sugli schermi con “The Ring 3” di Francisco Javier Gutiérrez Díaz. Il sequel coinvolgerà una giovane coppia determinata a indagare sulla provenienza della temuta videocassetta.

Film in uscita dal 16 Marzo: l’amore come forza centripeta

Tra i film in uscita dal 16 Marzo ci sono anche alcuni per i più romantici, in cui a trionfare è l’amore: un sentimento vincente, oltre i limiti imposti. In “Loving” siamo nel Virginia degli anni ’50, dove le unioni matrimoniali tra bianchi e neri erano vietate, pena la galera o l’espulsione. Richard Loving, un uomo bianco, si innamora dell’afroamericana Mildred,, accettando tutte le conseguenze che ne derivano. Vengono, infatti, esiliati per 25 anni, ma combatteranno per la loro causa. Il caso ‘Loving’ arriva a toccare l’interesse della Corte Suprema, che in effetti il 12 Giugno 1967 annulla le leggi contro i matrimoni interrazziali.

Dal drammatico si passa al leggero e al divertente con “Un tirchio quasi perfetto“, dove troviamo un Dany Boon in ottima forma. Qui terrorizzato dalla possibilità di spendere soldi. Non mancheranno, però, le complicazioni: l’arrivo di una donna e quellodi una ragazza che dice di essere sua figlia, che segneranno per lui anche un inateso sentimento di affetto. Un connubio di temi, quelli toccati dalla pellicola di Fred Cavayé, come l’avarizia, l’amore, la paternità, la famiglia e la solidarietà.

Quale può essere considerato vero amore se non quello di una coppia anziana disposta a fare di tutto per sostenersi a vicenda? “Chi salverà le rose” è la delicata storia d’amore di Giulio e Claudio. A causa di una grave malattia di quest’ultimo, il compagno Giulio, ex giocatore di Poker ricorre a qualsiasi cosa pur di aiutarlo, come abbandonare la sua stessa passione, quella di giocare, o come la decisione di vendere i mobili. Sarà però costretto a rivolgersi a Valeria, sua figlia con cui non va molto d’accordo.

Per chi ama il cinema italiano sarà, invece, felice di trovare nelle sale “Aeffetto domino“, un film drammatico, che parla anch’esso dell’amore, ma per i bambini dell’Africa. Il protagonista Lorenzo è un giovane trentenne che sviluppa la passione per il continente nero dopo aver conosciuto il piccolo Kalid. Proprio quando sembrava che tutti i sogni si stessero realizzando, Lorenzo scopre di avere un melanoma. Situazione questa che coinvolgerà tutte le persone che lo circondano.

La curiosità è troppa per non andare al cinema questa settimana, anzi la difficoltà sta proprio nello scegliere quale tra questi bellissimi film andare a vedere.

Roberta Perillo

16/03/2017