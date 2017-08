Film horror al cinema dal 3 Agosto: quando la paura invade l’estate

Il terrore sta per invadere le sale cinematografiche italiane in piena estate. Ben due i film horror in uscita il 3 Agosto, mentre tanti altri sono previsti nelle prossime settimane.

Film horror al cinema dal 3 Agosto: “Annabelle 2” contro “Angoscia”

L’estate, si sa, è il periodo preferito dai distributori per rilasciare al cinema i lungometraggi del terrore. Case infestate, bambole assassine, le paure più recondite esplorate sul grande schermo. La stagione più calda dell’anno sembra perfetta per accogliere i brividi e le urla degli spettatori più coraggiosi.

Dal 3 agosto solo due film usciranno al cinema: “Annabelle 2: Creation” di David F. Sandberg e “Angoscia” di Sonny Mallhi. “Annabelle 2: Creation” è il secondo capitolo del fortunato spin-off della saga “The Conjouring” e può contare sulla presenza di attori come Miranda Otto e Anthony LaPaglia, mentre alla produzione c’è il Re Mida dell’horror americano, James Wan. Il secondo film è una piccola, molto apprezzata, produzione indipendente che racconta senza troppi cliché una storia sui disturbi psicologici della giovanissima protagonista.

Ai fan dell’horror non resta che scegliere tra il brivido più convenzionale ed elegante di “Annabelle 2: Creation”, lasciandosi così terrorizzare da una forza demoniaca esterna o l’inquietudine di “Angoscia”, che sfiderà lo spettatore a giocare con le paure più segrete di ognuno di noi.

Film horror al cinema: perché scegliere la paura ad Agosto

In estate ci si vuole divertire, e per quanto assurdo possa sembrare, il film dell’orrore è un ottimo passatempo se si è in compagnia di amici. Scegliere di guardare un film horror al cinema è una mossa intelligente: nulla combatte il caldo più dei brividi di terrore.

Nel corso del mese di agosto ci saranno altre uscite che renderanno omaggio al genere: tra queste “Polaroid” (nelle sale italiane dal 24 Agosto) ci racconterà la storia di un gruppo di adolescenti che rimane invischiato nella demoniaca presenza di una polaroid che uccide chi viene fotografato, mentre “Open Water 3 – Cage Dive” (30 Agosto), il terzo capitolo della fortunata saga dedicata agli squali assassini, metterà nuovamente a confronto l’essere umano con uno degli animali più spaventosi del mare.

La paura, dopotutto, non va in vacanza.

Giulia Sessich

03/08/2017