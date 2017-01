Film al cinema dal 26 gennaio: un carnet variegato che vede titoli attesi come “Split”, “La La Land” e “Il viaggio di Fanny”.

Film al cinema dal 26 gennaio: le personalità multiple di James McAvoy in “Split”

Shyamalan torna al cinema proponendo un nuovo film incentrato sempre sulla domanda: l’uomo può superare i suoi limiti e il suo stato terreno, aumentare le proprie potenzialità per arrivare a essere qualcosa di più? Questa è la storia di Kevin e della sua personalità… o meglio, delle sue personalità, perché in lui ne coesistono 23 diverse, che spaziano dal classico killer folle fino al bambino e che portano l’uomo a rapire tre adolescenti, tra cui Casey, una ragazza sveglia e intelligente che farà di tutto per cercare di scappare. Nel momento in cui si materializza una 24ª personalità, la più pericolosa di tutte, inizia una battaglia dentro l’uomo che porterà alla frantumazione di tutte le sue certezze e alla nascita di qualcosa di nuovo.

Un film particolare, forse una metafora eccessiva di ciò che sta accadendo al giorno d’oggi, dove bisogna districarsi tra ciò che si è, ciò che le persone voglio vedere e ciò che bisogna far vedere.

Film al cinema dal 26 gennaio: “La La Land”, un film da Oscar dal primo all’ultimo secondo

“La La Land” è un film romantico, intrigante, divertente e avvincente, capace di catturare l’attenzione dal primo all’ultimo secondo, grazie anche alle fantastiche musiche di Justin Hurwitz.

La storia sembra abbastanza banale, già vista in molte altre pellicole: due persone, lei aspirante attrice e lui musicista, cercando di trovare, senza successo, un posto nel mondo dello spettacolo, si incontrano durante una serata, si innamorano e iniziano a progettare una vita insieme. Il finale riesce a donare un sapore che raramente si è visto, stupendo lo spettatore e completando il quadro di quello che si potrebbe definire ‘un film da Oscar’ (è già di dominio pubblico la candidatura di Emma Stone e di Ryan Gosling all’Academy).

Film al cinema dal 26 gennaio: il ritorno di Doraemon in “Doraemon il film – Nobita e la nascita del Giappone”

Per i più piccoli tornano al cinema Nobita e Doraemon, con una nuova divertentissima avventura che li vedrà fare un salto nel passato di ben 70.000 anni.

“Doraemon il film – Nobita e la nascita del Giappone” porta lo spettatore nell’Età della Pietra, in un’epoca nella quale non esisteva nessun tipo di tecnologia e la vita era completamente a stretto contatto con la natura. Rallegrati d’aver finalmente trovato un posto dove scappare, Nobita e Doraemon incontrano Kukuro, un ragazzo il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Non perdendosi d’animo i nostri eroi si lanciano in una nuova missione per sconfiggere il malvagio stregone e liberare la famiglia di Kukuro.

Un film divertente per passare qualche ora in compagnia, insieme a famiglia e amici.

Film al cinema dal 26 gennaio: “Il viaggio di Fanny”, l’orrore del nazismo attraverso gli occhi di una bambina

Lola Doillon con “Il viaggio di Fanny” porta al cinema la storia vera di Fanny Bem-Ami, una bambina che, intraprendendo una corsa verso la libertà, riesce a salvare lei e le sue sorelle dai nazisti.

In prossimità della giornata della Memoria, la Lucky Red propone un film che mostra uno stralcio della Francia nazista attraverso il dramma di una bambina costretta a crescere velocemente, a subire orrori e a perdere i propri cari, pur di salvarsi da qualcosa che neanche lei stessa capisce bene.

Una pellicola dura e reale, capace non solo di insegnare qualcosa ma anche di far riflettere su quello che è accaduto e che, tutt’oggi, in altri paesi accade.

Film al cinema dal 26 gennaio: “Riparare i viventi”, il percorso dalla vita alla morte

Simon, protagonista di “Riparare i viventi”, è un ragazzo di 17 anni, che, tornando a casa dopo una sessione di surf, è vittima di un incidente ed entra in uno stato di coma irreversibile. Il suo corpo è tenuto in vita solo da macchine e il suo cuore potrebbe essere donato per salvare la vita di Claire, madre di due bambini e in attesa di trapianto: tutto dipenderà dalla decisione che prenderanno i genitori di Simon.

Film basato sull’omonimo romanzo di Maylis de Kerangal, “Riparare i viventi” descrive il sottile velo che divide la vita dalla morte, il filo che lega ogni essere umano all’altro e come ogni azione abbia una sua conseguenza.

Film al cinema dal 26 gennaio: “Les Ogres”, autentici spiriti liberi

“Les Ogres” porta al cinema i Davaï Théâtre , una tribù di artisti che girano di città in città, con una tenda in spalla, mettendo in scena “L’Orso” di Cechov. La loro è una vita alquanto turbolenta ma sempre all’insegna dell’ottimismo, spesso la finzione si mescola alla realtà e i legami familiari, affettivi e d’amore diventano un’unica cosa.

Film al cinema dal 26 gennaio: “Proprio Lui?”, incomprensioni tra uomini

“Proprio Lui?” è una classica commedia americana dai toni brillanti con una trama originale: Ned è il padre di Stephanie, brillante studentessa, e si ritrova a dover accettare, suo malgrado, il giovane fidanzato sopra le righe di lei, che non ha nulla del cognato che avrebbe immaginato. Nonostante le buone intenzioni e l’atmosfera natalizia, i guai e le incomprensioni non mancano: sta ai due uomini riuscire a trovare la giusta chiave di lettura l’uno dell’altro.

Film al cinema dal 26 gennaio: “Zero Days”, la ribellione della tecnologia

Cosa succede quando un virus informatico si propaga non solamente sui computer stabiliti come obiettivo, ma su scala globale, minacciando così di creare una vera e propria guerra informatica? È questo quello che accade in “Zero Days”, che si propone di far riflettere sul ruolo che l’informatica ha nella nostra vita e quale siano i veri pericoli che ne derivano.

Film al cinema dal 26 gennaio: “Fallen”, l’eterna lotta tra angeli e demoni

Torna al cinema l’eterna lotta tra il bene e il male che vede, questa volta, due angeli caduti dal cielo contendersi l’amore di Luce, una ragazza che viene ingiustamente accusata di un crimine che non ha mai commesso. Per tal motivo viene spedita in riformatorio dove conosce i due ragazzi e dove dovrà decidere da quale parte schierarsi.

“Fallen” ripropone un tema già visto e rivisto ma che, nonostante tutto, fa sempre piacere godersi.

Marco Marchetti

26/01/2017