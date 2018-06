Undici film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche con tanti film di esordienti italiani e un documentario su una star del nostro paese negli anni ’50 nel mondo hollywoodiano.

Film al cinema dal 7 giugno: i film più attesi

Da oggi al cinema il secondo capitolo del remake del popolarissimo “Jurassic Park” diretto da Steven Spielberg, qui nel ruolo di produttore esecutivo. “Jurassic World – Il regno distrutto” è diretto da Juan Antonio Bayona con Chris Pratt e Bryce Dalla Howard protagonisti di un avventuroso e straordinario viaggio ai confini dell’immaginabile, in un regno dominato dai dinosauri.

In uscita tra i film più attesi di questa settimana anche due film italiani molto diversi tra di loro.

Da una parte troviamo “Tito e gli alieni”, una commedia con Valerio Mastandrea protagonista ambientata nel deserto del Nevada, negli Stati Uniti. Il film segue le vicende di uno scienziato napoletano, con una vita monotona, che lavora su un progetto segreto per conto del governo americano nella zona vicina all’Area 51. La sua vita cambierà quando arriveranno i due nipoti da Napoli.

Dall’altra parte esce oggi nelle sale “Rabbia Furiosa – Er Canaro”, di Sergio Stivaletti che come “Dogman” di Matteo Garrone si ispira ad uno dei crimini più efferati d’Italia, accaduto a Roma negli anni ’80. Il film racconta la storia di Fabio “Er Canaro”, un piccolo delinquente che dopo anni di soprusi da parte di un ex pugile bipolare, decide di vendicarsi.

Film al cinema dal 7 giugno: le opere prime

Questa settimana sono in uscita nelle nostre sale anche tre film di registi italiani al loro esordio dietro la macchina da presa.

“Senza distanza“, diretto Andrea Di Iorio, il film è ambientato in un Bed & Breakfast, in cui ogni camera rappresenta una diversa città della Terra, raccontando una storia sull’idea dell’amore, sulle relazioni sentimentali, e in particolare sul problema della distanza che affligge molti innamorati.

“La Terra dell’Abbastanza” è il film d’esordio di Damiano e Fabio D’Innocenzo che si sono occupati anche della sceneggiatura. Ambientato a Roma con due giovani amici protagonisti, i registi hanno voluto portare sul grande schermo una storia che mostra con quanta facilità si può essere conquistati dal male.

Candidato ai Nastri d’Argento, “Respiri” diretto da Alfredo Fiorillo con Alessio Boni e Milena Vukotic tra i protagonisti, racconta di un ingegnere quarantenne che dopo una disgrazia si ritira a vivere sul lago d’Iseo con la figlia. Saranno tante le domande che accompagneranno il suo arrivo.

Film al cinema dal 7 giugno: gli altri film

Sono in uscita da oggi nelle sale anche altri film italiani e uno proveniente dalla Francia.

“Al massimo ribasso” è una pellicola di Riccardo Jacopino che racconta una storia enigmatica e commovente di denuncia per il massimo ribasso negli appalti pubblici, una pratica che distrugge il lavoro di tutti quelli che lottano contro la marginalità.

“Ippocrate” è un film diretto da Thomas Lilti che racconta la storia di un aspirante medico, mettendo in scena le paure del protagonista, i suoi dubbi, i suoi limiti e il timore di non sentirsi all’altezza.

“Malati di sesso” è una commedia diretta da Claudio Cicconetti che esplora l’universo dei rapporti tra uomo e donna attraverso le debolezze, le ossessioni, le follie e le paure che rendono l’amore un sentimento vulnerabile e complicato del quale nessuno può fare a meno.

“L’atelier“, film francese diretto da Laurent Cantet decide di mostrare il difficile ruolo dell’educatore mostrando la scuola in tutta la sua complessità contemporanea dove i ragazzi non imparano nulla e i professori non sono sempre certi che ciò che fanno sia giusto.

Film al cinema dal 7 giugno: alla scoperta di Hollywood

“DIVA!” è un documentario diretto da Francesco Patierno sul mondo hollywoodiano dei primi anni ’50. Il film è incentrato sulla figura di Valentina Cortese una delle pochissime star italiane ad essere approdata nello star system americano. “DIVA!”, attraverso otto attrici, mostra la vita di una donna combattuta tra la sua vita pubblica e quella privata. Una vita ricca di incontri e amori segreti, jet set, palchi, riflettori, e sfarzo.

Tomas Barile

07/06/2018