Anche questa prima settimana di dicembre porterà nelle nostre sale tante novità interessanti. Tante commedie ci accompagneranno in questa settimana che porta dritta verso le vacanze natalizie, ma usciranno anche film drammatici, d’animazione e horror.

Film al cinema dal 6 dicembre: tante commedie in sale

In uscita questa settimana nelle sale ci saranno tante commedie a farci compagnia. La più attesa è sicuramente “Suburbicon”, il film diretto da George Clooney e sceneggiato dai fratelli Coen, è una commedia noir ambientata negli anni ’50 e si propone come una satira sui lati peggiori e migliori della natura umana. Questo film può contare su un cast di altissimo livello con Matt Damon, Oscar Isaac, Josh Brolin e Julianne Moore.

In uscita nelle sale anche il secondo capitolo di “Bad Moms”. In “Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive” la festa di natale si trasformerà in un vero e proprio incubo quando le protagoniste saranno costrette a organizzare la più grande e perfetta cena della vigilia. Torneranno in questo sequel Kristen Bell, Mila Kunis e Kathryn Hahn.

Ci sarà spazio anche per una commedia nostrana con l’uscita del film “Il premio”, una commedia on the road da Roma a Stoccolma, per ritirare un premio Nobel. Diretto da Alessandro Gassmann nel cast ci saranno Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta e lo stesso Gassmann.

Film al cinema da 6 dicembre: i film drammatici

Per gli appassionati dei film drammatici ci saranno tre nuove uscite provenienti da ogni parte del mondo.

“Due sotto il burqua” è un film di produzione francese, dove i due protagonisti innamorati si dovranno inventare un modo davvero originale per coronare il proprio sogno d’amore.

Dalla Russia proviene il film “Loveless”, dove un divorzio tutt’altro che pacifico fatto di rancori e risentimenti, si complicherà quando il bambino mai amato dalla coppia scomparirà.

Presentato alla 74^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore della Coppa Volpi al miglior attore, esce nelle sale il film libanese “L’insulto” di Ziad Doueiri. Nel film “L’insulto”, ambientato nella Beirut di oggi, vuole dimostrare come i vecchi rancori tra cristiani libanesi e profughi palestinesi sono sempre dietro l’angolo e ha volte basta un niente per riaccendere la miccia e far scoppiare una rivolta che porta i strascichi del passato.

Film al cinema da 6 dicembre: le altre uscite

In uscita questa settimana anche due film molto diversi tra loro. Da una parte un film per i più piccoli, con l’uscita nelle sale di “My Little Pony – Il film”, girato con telecamere virtuali in computer grafica e disegnato successivamente in 2d. il film vedrà le protagoniste pronte a partire in un viaggio all’insegna dell’avventura durante il quale dovranno superare numerosi ostacoli, ma verranno comunque aiutate da simpaticissimi amici incontrati lungo il loro cammino.

Di tutt’altro genere sarà il film “The Wicked Gift”, un horror diretto da Roberto D’Antona dove il protagonista, un designer da anni soffre di insonnia che lo porta da anni a notti funestate da incubi, che solo con l’aiuto del suo migliore amico e di una medium lo porteranno a comprendere la vera natura del suo problema.

Tomas Barile

6/12/2017