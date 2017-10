Cinque nuovi film al cinema dal 5 Ottobre: da “Blade Runner 2049”, una delle pellicole più attese dell’anno, a “Come ti ammazzo il bodyguard”, intrattenimento ed emozioni assicurati.

Blade Runner 2049: grandi emozioni tra i film al cinema dal 5 Ottobre

Nel 1982 Ridley Scott, a soli tre anni di distanza da “Alien”, tornò alla regia con “Blade Runner”, un film che avrebbe confermato le sue qualità di regista e che poteva essere racchiuso nel genere fantascientifico, ma attraverso atmosfere noir e la rappresentazione di un futuro non auspicabile poneva al centro della narrazione importanti questioni ecologiche. “Blade Runner” nel corso del tempo è diventato un vero e proprio cult, tanto che per anni Ridley Scott considerò la possibilità di realizzarne un sequel. La lunga attesa è terminata e tra i film al cinema dal 5 Ottobre sarà finalmente possibile apprezzare “Blade Runner 2049“, diretto questa volta da Denis Villeneuve e interpretato da Ryan Gosling e Harrison Ford che torna a vestire i panni di Rick Deckard.

Protagonista dell’attesissimo sequel è l’agente K della polizia di Los Angeles sulle tracce dell’ex blade runner Rick Deckard – ormai scomparso da più di trent’anni – dopo aver scoperto un segreto che potrebbe mettere in pericolo l’intera società. Riflessioni sulla vita, una tristezza di fondo, una meravigliosa colonna sonora e una regia assolutamente riuscita fanno di “Blade Runner 2049” il degno erede del suo precedessore.

120 battiti al minuto: un tema importante di cui si parla poco

AIDS: sembra una malattia che non esiste più, se ne parla sempre meno e manca l’educazione alla prevenzione per evitarne la diffusione. Con “120 battiti al minuto” questa tematica, per molti vero e proprio tabù, entra nelle sale cinematografiche e si impone tra i film al cinema dal 5 ottobre.

Siamo nei primi anni Novanta quando l’Act Up-Paris, associazione impegnata a informare i cittadini sulla piaga dell’AIDS, inizia a colpire case farmaceutiche, Chiesa e politica suscitando l’attenzione dei media con slogan pacifici, per evitare che le persone rimangano indifferenti di fronte al pericolo di questa epidemia. Un film importante che arriva dritto al cuore grazie all’eccellente caratterizzazione dei personaggi.

Azione, thriller e divertimento per i film al cinema dal 5 ottobre

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson sono protagonisti di “Come ti ammazzo il bodyguard“, divertente parodia di “Guardia del corpo”, film del 1992 con Whitney Houston e Kevin Costner. Protagonisti di quest’avventura sono una famosa guardia del corpo e un temibile killer che ha bisogno della sua protezione, nonostante la lunga inimicizia.

Porta la firma di Luc Besson, che figura anche in veste di produttore, “Renegades – Commando d’assalto“, diretto da Steven Quale, con J.K. Simmons. L’action, ambientato durante la guerra in Bosnia, ha per protagonisti i Navy Seals, forze speciali della marina americana, impegnati nella ricerca di un tesoro rimasto sul fondo di un lago. La loro avventura si complicherà nel momento in cui il nemico scoprirà la loro posizione.

Ammore e malavita: un musical atipico tutto italiano

Dopo il successo di “Song’e Napule” i Manetti Bros. tornano nella città partenopea con “Ammore e malavita“, in cui Claudia Gerini – per l’occasione in splendida forma – si cala nel ruolo della moglie del boss Don Vincenzo (Carlo Buccirosso) con il quale organizza una fuga da Napoli, dopo un finto funerale. Tutto va per il verso giusto finché Ciro, killer al servizio del boss, non trova Fatima, di cui era stato innamorato, ma che deve uccidere per ordine del capo.

Marco Marchetti

05/10/2017