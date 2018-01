Per l’inizio di quest’anno ci aspettano già tre nuovi film in uscita nelle nostre sale in questo mese di gennaio. Tre film che vanno dal ritorno dei supereroi italiani fino a due commedie inglesi molto diverse tra loro.

Film al cinema dal 4 gennaio: il ritorno dei supereroi italiani

Il 4 gennaio segna il ritorno nelle sale del sequel del film “Il ragazzo invisibile”. Diretto ancora una volta da Gabriele Salvatore “Il ragazzo invisibile – Seconda generazione” è un film di fantascienza tutto italiano. Il ragazzino Michele Silenzi (Ludovico Girardello) ormai cresciuto, dopo aver scoperto i suoi straordinari poteri che gli hanno permesso di vivere avventure al limite della realtà, si trova impossibilitato a tornare a vivere un’esistenza normale. Questa volta se la dovrà vedere con un’adolescenza non troppo tranquilla, tra un rapporto conflittuale con il mondo degli adulti e un amore non corrisposto che lo porteranno a sprofondare sempre di più nella solitudine e in una grande tristezza. La scoperta di una sua sorella gemella e della madre biologica lo porteranno ad affrontare una nuova sfida. Questo film risulterà ancora una volta una sfida anche per l’Italia a muoversi nel mondo della fantascienza e creare qualcosa di davvero originale.

Film al cinema dal 4 gennaio: due commedie inglesi

In uscita in questa prima settimana del 2018 ci saranno anche due commedie di provenienza britannica molto diverse tra loro.

“Morto Stalin, se ne fa un altro” è una una stravagante commedia nera, una satira sul potere e il totalitarismo, diretta dal regista scozzese Armando Iannucci già sceneggiatore e regista di alcuni episodi della serie televisiva “Veep – Vicepresidente incompetente”. Il film si concentra sul vuoto di potere lasciato dalla morte del dittatore Stalin nella vecchia URSS del 1953. Protagonisti di questo film sono Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Rupert Friend e Steve Buscemi.

“Ricomincio da me” invece è una commedia diretta da Richard Loncraine che, dopo “Ruth & Alex – L’amore cerca casa”, ritorna con un nuovo film sui problemi della terza età. La protagonista del film è Sandra, interpretata da Imelda Staunton ( “Pride”, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”) una donna della borghesia inglese. Quando scopre che il marito frequenta la sua migliore amica, per superare questo shock decide di trasferirsi a Londra da sua sorella che l’aiuterà ad iniziare una nuova vita grazie alla sua scuola di danza. Al suo fianco troviamo Timothy Spall (“Turner”, “Il discorso del re”).

Tomas Barile

04/01/2018