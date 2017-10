In uscita per questo 31 ottobre non ci sono solo film a tema horror come è giusto che sia, visto il periodo, ma usciranno anche pellicole biografiche, commedie, gialli e film d’animazione.

Film al cinema dal 31 ottobre: emozioni da paura

In uscita questo 31 ottobre verrà riproposto nelle sale il capolavoro di Stanley Kubrick “Shining” del 1980, adattamento del best-seller omonimo scritto da Stephen King. Torneremo in Colorado nell’Overlook Hotel l’albergo più terrificante di sempre, con Jack Torrance (Jack Nicholson) sempre a fare gli onori di casa, insieme a sua moglie Wendy e suo figlio Danny.

A sette anni di distanza torna nelle sale anche il nuovo capitolo della saga Saw, con il titolo “Saw – Legacy”. Nell’’ottavo capitolo l’eredità di John Kramer viene raccolta da un altro assassino che tende a lasciare le sue vittime per le strade della città dopo aver appunto giocato con esse. Andremo alla scoperta di questo nuovo sadico apprendista di Kramer, un nuovo Jigsaw in circolazione.

Film al cinema dal 31 ottobre: dal giallo alla biografia

In uscita il 31 ottobre ci sarà anche un film italiano dalle sfumature gialle. “Finché c’è prosecco c’è speranza” adattamento del libro omonimo di Ervas, ambientato nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene, luoghi appunto di produzione del prosecco. Con Giuseppe Battiston nei panni dell’ispettore italo-persiano alle prese con il suicidio del conte-vignaiolo Desiderio Ancillotto. Un giallo che contiene anche spunti da commedia per far divertire tutti.

Il protagonista del film “Mr. Ove”, una commedia drammatica svedese, è Rolf Lassgård che interpreta un cinquantanovenne, vedovo e andato in pensione. Per passare le sue giornate l’uomo sorveglia tutto il vicinato e nel frattempo cova propositi suicidi che non vanno mai in porto. Il suo carattere burbero comincia a cambiare quando incontra l’iraniana Parvaneh.

“Il mio Godard” è una storia biografica incentrata su uno dei più grandi registi della storia del cinema Jean-Luc Godard, proposta attraverso il racconto dell’attrice-moglie Anne Wiazemsky, soffermandosi in particolare sul 1967, anno in cui il regista era molto attivo al livello politico e nelle sale usciva il suo film “La cinese”.

“Mistero a Crooked House” film dalle tinte noir, vede tra i protagonisti Glenn Close e Terence Stamp. Nel film il ricco patriarca della famiglia Leonides muore in circostanze misteriose. Tutti i familiari incolpano la seconda moglie dell’anziano, ma le indagini del detective lo porterranno a scoprire segreti, gelosie e risentimenti all’interno di tutto il gruppo familiare.

Film al cinema dal 31 ottobre: Il ritorno di Mazinga

Il 31 ottobre segna il ritorno nelle sale anche del più famoso e potente automa pilotato da esseri umani: Mazinga.

Mazinga Z eroe di intere generazioni grazie all’adattamento tv e i numerosi sequel e spin-off, questa volta dovrà sventare i malvagi piani di conquista del Dottor Inferno, uno studioso tedesco che si ritrova un’eredità archeologica da parte del nonno dall’antica civiltà di Micene.

Tomas Barile

30/10/2017