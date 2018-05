Sono nove i film in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche il nuovo film con Denzel Washington protagonista e tre film italiani.

Film al cinema dal 31 maggio: i film più attesi

Questa settimana ritorna al cinema Steven Soderbergh con il film, “La truffa dei Logan”. Un’eccezionale action-comedy con un cast straordinario che comprende Adam Driver, Channing Tatum, Daniel Craig e Katie Holmes. Il film tratta la storia dei fratelli Logan, famiglia sfortunata da intere generazioni, che intendono organizzare una grande rapina durante un evento automobilistico al Charlotte Motor Speedway.

Esce oggi nelle sale, “End of Justice” con protagonista Denzel Washington, già candidato all’Oscar per questa interpretazione. Il film diretto da Dan Gilroy, si concentra su Roman, un avvocato eccentrico con un passato da attivista per i diritti civili, che verrà coinvolto in un’importante battaglia legale, per un caso dalle implicazioni torbide.

“Tuo, Simon” è un film di Greg Berlanti, tratto dal libro bestseller di Becky Albertalli “Non so chi sei, ma io sono qui”, che tratta il tema dell’omosessualità giovanile.

Film al cinema dal 31 maggio: i film italiani

Tre film italiani sono in uscita oggi nelle nostre sale cinematografiche.

“Lazzaro felice”, è il nuovo film della regista Alice Rohrwacher con Nicoletta Braschi e Alba Rohrwacher protagoniste. Il film segue la storia tra Lazzaro, un contadino di quasi vent’anni, e Tancredi, un giovane ragazzo viziato dalla sua immaginazione sconfinata. Mettendo in scena la nascita di un’amicizia in maniera sincera, che però si imbatte nel bel mezzo di trame contorte, di segreti e di bugie.

“Resina”, diretto da Renzo Carbonera al suo debutto cinematografico nei lungometraggi, ripercorre le vicende di Maria, una giovane violoncellista, in un piccolo paesino di montagna, isolato dal resto del mondo e con una lingua tutta sua.

“Prigioniero della mia libertà”, è un film diretto da Rosario Errico con protagonisti Giancarlo Giannini e Martina Stella. Il film tratta la storia di Alejandro Torres, un giovane architetto che vive una vita tranquilla con la sua famiglia fino al giorno in cui viene ingiustamente arrestato. Traumatizzato dall’errore giudiziario e alla disperata ricerca della verità a difesa della sua libertà, metterà in atto la sua “rivalsa” nei confronti di coloro che gli hanno sconvolto la vita.

Film al cinema dal 31 maggio: gli altri film in uscita

Altri tre film sono da oggi al cinema provenienti da tre paesi diversi.

“Anna“, film canadese tratta la storia di una giovane giornalista d’inchiesta che cerca di smascherare e denunciare il traffico di donne in Asia. Da semplice testimone diventerà lei stessa vittima, sequestrata e maltrattata dagli uomini della triade asiatica, che non accettano intromissioni nei loro loschi affari.

Dalla Francia, “L’arte della fuga” una pellicola di Brice Cauvin. È un film sull’amore, in cui equivoci, tradimenti e bugie si intrecciano nella ricerca di tre fratelli della strada per essere felici o per sfuggire alle proprie responsabilità.

“The Strangers – Prey At Night“, film horror statunitense è il sequel del film del 2008 “The Strangers”. Diretto da Johannes Roberts, in questa nuova pellicola lo spettatore ritrova gli stessi spaventosi antagonisti che hanno già terrorizzato il pubblico del primo film. Questa volta ad affrontarli non sarà più una coppia di fidanzati in crisi, ma un’innocente famiglia.

Tomas Barile

31/05/2018