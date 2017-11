Il mese di novembre ormai sta giungendo alla fine, ma anche questa settimana ci saranno parecchie nuove uscite, alcune davvero molto interessanti. 11 film saranno in uscita nelle sale dal 30 novembre, di tutti i generi, dalla commedia al drammatico dalla fantascienza fino all’animazione e al musical.

Film al cinema dal 30 novembre: grandi aspettative per grandi film

Il film più atteso per questa settimana è sicuramente il capitolo finale della trilogia di Sydney Sibilia. La banda dei ricercatori capitanata dal professor Zinni, torna per quest’ultima avventura in “Smetto quando voglio: Ad Honorem”, questa volta se la dovranno vedere con il professor Mercurio che proverà a portare a termine un attentato. Tutti aspettiamo come andrà a finire questa trilogia campione di incassi fino ad ora.

Un altro titolo che esce con grandi aspettative è “Assassinio sull’Orient Express” il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, riporta sullo schermo le avventure del detective belga Hercule Poirot. Accompagnato da un grande cast tra cui Daisy Ridley, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer.

Anche un po’ di fantascienza potrà riempire le nostre serate al cinema, infatti esce anche “Seven Sisters”, il film con Noomi Rapace, Willem Dafoe e Glenn Close, sarà ambientato in un mondo tipicamente orwelliano, dove sette sorelle vivono nascoste e lontano da occhi indiscreti per non essere catturate dal governo austero.

Film al cinema dal 30 novembre: per gli amanti dei film drammatici

In uscita questa settimana ci saranno anche tre film di genere drammatico. In testa a tutti il nuovo film di Michael Haneke “Happy End”, che racconta la storia di una famiglia borghese riflesso di una società votata all’egoismo.

Anche il film “L’età imperfetta” di Ulisse Lendaro riguarda sempre la famiglia ma dal punto di vista di Camilla, una giovane in conflitto con la madre e la sorella, che un giorno incontra Sara. Il loro rapporto prenderà strade imprevedibili, in un vorticoso crescendo di situazioni che sfuggiranno loro di mano, fino a segnare per sempre la vita di entrambe.

Di natura opposta ambientato durante la colonizzazione svedese degli anni ’30 è il film “Sami Blood”, che racconta il confronto tra presente e futuro e, in particolar modo, il rapporto dei Sami con il mondo esterno.

Film al cinema dal 30 novembre: dal musical all’animazione

“Riccardo va all’inferno” è un musical di Roberta Torre a tinte noir e psichedelico, dalle atmosfere shakespeariane che attraversano una Roma mai vista prima, lugubre e pop. Sarebbe una rilettura in chiave moderna del “Riccardo III” di Shakespeare.

Per questo fine di novembre in uscite nelle sale ci saranno anche due commedie una francese “C’est la vie – Prendila come viene”, incentrata su un matrimonio pretenzioso e fiabesco, degli invitati prettamente borghesi, un wedding planner consumato dallo stress.

L’altra di stampo americano con “Daddy’s Home 2”, il sequel del film con Mark Wahlberg e Will Ferrell, vedrà questa volta i stessi attori con l’aggiunta dei rispettivi padri per passare le feste assieme.

Due saranno anche i film d’animazione in uscita nelle sale il 30 novembre. “Gli eroi del Natale” dove il piccolo Bo e i suoi amici si ritroveranno a seguire la scia di una stella luminosa diventando gli eroi della più grande storia mai raccontata: quella della Natività.

“Il Gruffalo” è un film d’animazione diretto da Max Lang e Jakob Schuh, ispirato al romanzo di Julia Donaldson diventato un classico della letteratura per bambini, dimostra che non sempre l’aspetto esteriore di qualcuno rispecchia il suo carattere.

Tomas Barile

30/11/2017